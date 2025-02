Les épines de Cédrick Armen : premier roman d’un amour épineux.

Boniface est un enfant pour qui les bonnes fées ne se sont pas penchées sur son berceau à sa naissance, ou plutôt, c’est une fée stagiaire, qui a été licenciée par la suite, qui s’est portée volontaire pour cette mission.

Elevé par une mère aimante mais volage qui ne tardera pas à quitter le foyer pour le laisser à un père violent et méprisant, Boniface ne commence pas sa vie sous de bons auspices. Une fulgurance dans sa vie cependant : son entrée à l’école pour apprendre à lire et tomber amoureux de Mélusine qui l’accompagnera tout au long de sa vie.

Le plus grand bonheur de Boniface est de posséder des « papillons » : des mots qu’il puise dans sa serre et qui deviendront un roman, et voilà notre héros devenu écrivain. Tout irait bien dans le meilleur des mondes si ce n’était cette maison d’enfance qui semble porter malheur et pèse autant sur ses souvenirs que sur sa vie de vie de couple.

Cédrick Armen, habitué des salons littéraires, est connu pour ses vidéos sur YouTube, il passe désormais de l’autre côté des chroniques de livres en proposant un roman qui contient, quand on le connaît bien, tout son univers : fantasque, imaginatif et tendre à la fois. ; et c’est également le monde de Boniface qui aime Mélusine et qui doit surmonter la haine du père surnommé « poisson » et de l’absence de cette mère qui pèse silencieusement sur sa vie affective et sur son équilibre psychique.

Se pose la question de l’enfance où tout se joue, durant laquelle, l’individu se construit avec les parents. En l’absence de sa mère et de tout forme de tendresse, peut-on se forger une identité cohérente et stable pour affronter sa vie d’adulte ? C’est sans doute sur ce point que l’auteur attire notre attention.

Aux lecteurs et lectrices de juger ce premier rendez-vous amoureux avec le style de Cédric Armen, mais ayons à l’esprit qu’il faut être indulgent, car une première histoire d’amour a besoin de temps pour grandir, et c’est tout ce qu’on lui souhaite afin de poursuivre sa voie d’écrivain.

Par Christian Dorsan

