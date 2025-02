La famille Pinault devient actionnaire des Nouveaux éditeurs d'Arnaud Nourry

Chargée de promouvoir et défendre la littérature au Royaume-Uni, la Royal Society of Literature (RSL) a tenu une assemblée générale sous tension le 15 janvier, après une année de vives critiques. Forte de plus de deux siècles d’histoire et regroupant environ 500 auteurs membres, l’institution traverse une période de transition marquée par deux départs majeurs au sein de sa direction.