Les bibliothécaires de Toulouse en grève contre l'austérité budgétaire

Les personnels du rassemblement des bibliothèques en lutte se sont réunis en Assemblée Générale le 9 janvier 2025. Depuis le 5 décembre 2024, des employés des bibliothèques de Toulouse sont engagés dans une lutte contre les mesures d'austérité annoncées sous le gouvernement précédent porté par Michel Barnier, et intensifiées, selon ces derniers, sous l'actuel gouvernement Bayrou. Au cours des dernières semaines, de nombreux débrayages, rassemblements et journées de grève ont eu lieu.

« La situation est critique dans l'ensemble des services de la Mairie et de la Métropole. Nous pensons que seul un front uni pourra repousser les plans destructeurs menaçant nos services publics », explique un des agents mobilisés, dans un communiqué.

Les bibliothécaires engagés dans le mouvement mettent en cause les réductions de 20 % des subventions pour les associations sportives et de 40 % pour les culturelles. « Ce retrait des fonds menace directement les emplois, la cohésion sociale, et met en péril la survie de structures essentielles comme le théâtre du Grand Rond », précisent-ils.

« En mettant en péril l'équilibre de nombreuses structures, Jean-Luc Moudenc fait aujourd'hui le choix de sacrifier la culture et le sport », a notamment dénoncé Antoine Maurice, conseiller et président du Groupe Toulouse écologiste et solidaire.

C'est pourquoi, ils appellent toutes les associations et collectifs impactés à se mobiliser et à se joindre à la lutte, lors du rassemblement prévu le 4 février, devant la Mairie, coïncidant avec le Comité Social et Territorial. « Nous devons aussi nous opposer aux pratiques répressives de la Mairie, telles que la censure d'une exposition sur Gaza par Médecins sans Frontières, ou les expulsions régulières de jeunes mineurs isolés », ajoutent-ils.

L'appel initial des bibliothèques en lutte contre l'austérité budgétaire à se rassembler le 4 février, a été signé par 35 organisations :

CHT CHU Toulouse, CGT Educ’action 31, CGT ID Logistics, CGT Jeunes 31, CGT Magellium, CGT Mairie de Toulouse, CGT Météo France, Comme une compagnie, EELV Toulouse, Génération-s 31, LFI 31, Nous Toutes 31, NPA-Anticapitaliste 31, NPA-Révolutionnaire 31, Le Poing Levé, Révolution Permanente 31, Parti Communiste Révolutionnaire, PCF 31, PG 31, POI 31, Secours rouge, SELA CGT 31, SNAP-CGT 31, SNEAD-CGT (Isdat), SUD CT CD31, SUD Santé sociaux 31, SUD CT Mairie/Métropole/CCAS, SUD Santé sociaux UCRM, SNEA 31, Travailleur.euses de l’art 31, Utopia 56, UL CGT Toulouse Mirail Rive Gauche, UL CGT Toulouse Centre, Union étudiante de Toulouse, SNASUB-UT2J.

« Ensemble nous exigeons l’arrêt immédiat des contraintes budgétaires pesant sur tous les services de la Ville et de la Métropole, et la fin d’un plan social sans précédent visant le personnel, afin de maintenir un service public digne de la 4e ville de France », affirme de son côté le syndicat CGT Mairie de Toulouse.

Le maire, Jean-Luc Moudenc, a par ailleurs annoncé en novembre 2024 une politique de gel des embauches pour 2025, tout en précisant qu'il sera adapté aux nécessités spécifiques des services.

La Région Occitanie, présidée par Carole Delga (PS), qui a largement critiqué le projet de loi de finance 2025 du gouvernement Barnier, avait repoussé le vote de son budget au mois de février 2025. Ayant déjà subi une réduction de son budget de près de 210 millions d'euros au cours des années 2023 et 2024, pour cette nouvelle année, la région devra gérer une nouvelle baisse de son budget de 187 millions d'euros, résultant des décisions prises au niveau national.

Le département a de son côté annoncé la suppression de 500 postes parmi ses 7000 agents, pour financer des investissements jugés cruciaux.

Par Hocine Bouhadjera

