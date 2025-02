En Italie, le marché du livre à l'heure de grandes mutations

Les ventes de livres ont reculé de 62,7 millions d’euros à cause des modifications apportées aux aides à l’achat. Si ces dispositifs avaient été maintenus, le marché aurait atteint 1,596 milliard d’euros, contre 1,533 milliard actuellement.

Une loi de système pour l’industrie du livre

Voici comment explique la situation le Président de l’AIE Innocenzo Cipolletta : « L’analyse des mesures de soutien à la demande de livres en Italie depuis 2017 nous révèle deux choses : premièrement, ces mesures ont eu au fil des ans un effet multiplicateur, contribuant à créer de nouveaux lecteurs et acheteurs. Deuxièmement, elles ont permis au secteur de se stabiliser à un niveau de ventes et de chiffre d’affaires plus élevé (…). »

Le président a ensuite salué la réintroduction du fonds pour les bibliothèques en 2025, établie par le « Decreto Cultura » et l’ouverture d’un dialogue avec le ministre de la Culture italien Alessandro Giuli, afin de pouvoir arriver à définir une loi de système pour l’industrie du livre.

L’importance du soutien à la demande…

En effet, des aides au soutien de la demande sont jugées essentielles dans un pays où les indices de lecture restent historiquement faibles, notamment en raison des disparités entre le Nord et le Sud.

Plus particulièrement, selon les chiffres de l’AIE, 108 millions d’euros ont été dépensés via les cartes du mérite et de la culture, dont 62 % pour l’achat de livres. Mais le dispositif n’a pas fonctionné comme prévu : sur une enveloppe initiale de 190 millions d’euros, 82 millions n’ont pas été utilisés.

… et les ajustements nécessaires

Concernant les bibliothèques, l’AIE demande un rééquilibrage des fonds en faveur des régions du sud de l’Italie et des zones défavorisées. L’objectif est de corriger les inégalités créées par l’ancien système, qui attribuait les subventions en fonction de la taille des établissements.

L’AIE propose également d’intégrer dans le décret l’obligation pour les bibliothèques d’acheter leurs livres imprimés dans les librairies locales.

Enfin, l’association plaide pour un accès libre aux données sur l’utilisation des Cartes Culture et du Mérite, ainsi que sur les fonds alloués aux bibliothèques. « Ces données sont précieuses, aussi bien pour la recherche socio-culturelle que pour les entreprises, afin d’orienter au mieux leur offre », conclut Cipolletta.

Baisse pour petite et moyenne édition

Revenons aux données sur le marché du livre italien. Ce dernier a souffert en 2024, avec des ventes en recul de 2,3 % en volume, soit 2,458 millions d’exemplaires vendus en moins. En valeur, la diminution atteint 1,5 %, représentant 23,2 millions d’euros de manque à gagner sur un marché total de 1,533 milliard d’euros.

L’Italie fait ainsi moins bien que ses voisins, notamment l’Allemagne : +0,9, l’Espagne : +9,8, le Royaume-Uni : -0,6 et la France : -0,3 %.

La baisse du CA n’a pas frappé les éditeurs de manière uniforme. Les grands groupes éditoriaux, dont le chiffre d’affaires dépasse 5 millions d’euros, n’ont enregistré qu’un très léger recul (-0,1 %). En revanche, les éditeurs de taille moyenne (1 à 5 millions d’euros de chiffre d’affaires) ont chuté de 9,3 %, et les petites maisons (moins d’un million) de 2,5 %.

Mutation du e-commerce et repli de ventes en ligne

Autre tendance préoccupante : le recul des achats de livres sur Internet, qui ont chuté de 26,3 millions d’euros sur un an. La grande distribution est également en perte de vitesse, avec 6,7 millions d’euros de ventes en moins.

Les librairies, qu’elles soient indépendantes ou appartenant à des chaînes, ont au contraire progressé de 8,8 millions d’euros. Une bonne nouvelle, mais insuffisante pour compenser la baisse du commerce en ligne.

Comme l’a souligné Innocenzo Cipolletta, la mutation de la vente en ligne pèse sur l’évolution du secteur : « Les stratégies mises en place par le principal acteur mondial des ventes en ligne transforment structurellement le marché : la part du fonds diminue dans les ventes globales, tout comme celle des petits éditeurs. Par ailleurs, les librairies peinent à couvrir les segments abandonnés par l’e-commerce ».

Plus d'ebooks et de romans achetés

Par rapport aux formats, le numérique continue de progresser, avec un chiffre d’affaires global de 114,2 millions d’euros en 2024. Dans le détail, 30 millions d’euros (+7,1 % par rapport à 2023) viennent des abonnements aux livres audio et 84,2 millions d’euros (+4 %) de la vente de livres numériques

Côté segments éditoriaux, seule la fiction tire son épingle du jeu : les romans italiens affichent une croissance de +3,2 % et la fiction étrangère de +0,9 %. En revanche, tous les autres genres sont en recul, notamment la bande dessinée (-5,5 %) et les livres pratiques (-4,1 %).

Des meilleures ventes de plus en plus « italiennes »

Ces évolutions se reflètent dans le classement des meilleures ventes : sept des dix titres les plus vendus sont écrits par des auteurs et autrices italiens, dont six romans. Fait notable, le livre le plus vendu en 2024 est pourtant un essai, paru en septembre : Il dio dei nostri padri. Il grande romanzo della Bibbia, A. Cazzullo (Harper Collins).

Par ailleurs, parmi les meilleures ventes figurent deux livres de Francesca Giannone, La portalettere (Nord, 2023) et Domani, domani (Nord, 2024) et l’Età fragile de Donatella Di Pietrantonio, Prix Strega 2024, publié en France chez Albin Michel, traduit par Laura Brignon.

À la quatrième place on trouve Tatà de Valerie Perin (e/o 2024) et à la deuxième Un animale selvaggio de Joël Dicker (La nave di Teseo, 2024, Un animal sauvage, Rosie&Wolfe).

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Federica Malinverno

Contact : federicamalinverno01@gmail.com