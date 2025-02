Naoki Urasawa, à l'honneur des 29es Rendez-vous de la BD d'Amiens

#Assises2025 – Le rapport que l’on a à un livre est généralement affectif, c’est un objet culturel, plus difficile de l’associer à un impact néfaste sur l’environnement que, par exemple, un pneu. Pourtant, et bien au delà de la production de pâte à papier, de plus en plus acteurs du livre et de la lecture travaillent et réfléchissent ensemble à un livre plus durable.