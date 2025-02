Angoulême : la BD mise à mal par son prétendant même

L’enquête du journal L’Humanité a porté de graves accusations contre l’organisateur du FIBD, la société privée 9e Art + : une supposée dérive mercantile, l'opacité financière ou encore la gestion du personnel sont ainsi remises en cause. Et plus spécifiquement, le cas d’une ex-responsable de la communication, licenciée pour faute grave en mars 2024, un mois et demi après avoir dénoncé un viol qu’elle aurait subi durant l’événement.

Financer, oui, mais qui ?

Le ministère de la Culture se dit « particulièrement interpellé » par cette situation et assure suivre le dossier avec une grande vigilance. La rue de Valois, citée par l’AFP « prend très au sérieux les différents dysfonctionnements du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême dont la presse s’est récemment fait l’écho ».

L’organisation revendique un comportement « irréprochable et affirme que le licenciement n’a rien à voir avec la dénonciation du viol (...), mais le ministère est extrêmement vigilant sur cette situation qui, si elle est confirmée, est d’une particulière gravité ».

D'ailleurs, le FIBD réfute tout lien entre cette dénonciation et la décision de licenciement, arguant d’un « comportement incompatible avec l’image de l’entreprise ». Une position qui ne convainc pas les observateurs, alors que le ministère insiste sur la gravité potentielle des faits.

Dargaud menace d'en finir

Stéphane Aznar, directeur général de Dargaud, dans les colonnes de Sud Ouest, s’inquiète de la gouvernance du festival et pointe une « absence de dialogue » entre 9e Art + et les éditeurs, qu’ils soient indépendants ou issus de grands groupes.

Il rappelle que la question du fonctionnement du festival est un sujet récurrent et regrette que les éditeurs n’aient pas été suffisamment écoutés ces dernières années. « Si les problèmes ne sont pas vite réglés, nous nous interrogerons et nous pourrions nous retirer d’Angoulême », avertit-il. Dargaud, fleuron du groupe Média-Participations, fait partie des maisons d’édition les plus influentes du secteur.

Les éditeurs mécontents ?

Le Syndicat national de l’édition (SNE) a appelé à une mise en concurrence transparente pour la gestion du festival, estimant que le renouvellement du contrat liant 9e Art + à l’association fondatrice en 2027 ne peut se faire sans reconsidérer les modalités de gouvernance.

Alors que l’ancien dessinateur de Charlie Hebdo Luz a reçu le Fauve d’or pour Deux filles nues, la sélection des prix fait également débat. Dargaud, qui comptait plusieurs albums dans le Top 10 des meilleures ventes de l’année, est reparti sans récompense. Stéphane Aznar critique un processus de sélection qu’il juge trop précipité, les jurés étant désignés en décembre avec un délai trop court pour examiner en profondeur une cinquantaine d’ouvrages.

Malgré cette tempête en coulisses, le FIBD 2025 a été plébiscité par le public. La fréquentation aurait augmenté de 15 à 20 % selon le délégué général de l’événement, Franck Bondoux, dans La Charente Libre. Mais les tensions demeurent.

Le maire d’Angoulême, Xavier Bonnefont, plaide pour une renégociation de la convention liant l’association du festival à 9e Art +. Ce contrat, reconduit tacitement en 2017, serait dénoncé avant mai pour permettre une réorganisation de l’événement.

À l’heure où la bande dessinée connaît un essor considérable, le festival d’Angoulême, vitrine du neuvième art, se retrouve fragilisé. Le ministère de la Culture et les éditeurs attendent des réponses. Un appel d’offres pour une gestion plus transparente du festival pourrait être la première étape d’un changement attendu par une grande partie de la profession.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Clément Solym

Contact : clements@actualitte.com