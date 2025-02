Bruno Gaccio : "Je me fous de la morale des gens"

ActuaLitté : Comment on décide de se lancer dans le roman, soixante ans passés ?

Bruno Gaccio : Ça part de loin : j'ai arrêté l'école à 15 ans pour entrer en apprentissage dans une imprimerie. J'ai, de ce fait, ce qu'on appelle un syndrome de l'imposteur. À 60 ans, j'avais déjà acquis mes droits à la retraite, ayant commencé à travailler tôt. Avant de me lancer dans la fiction, j'ai entrepris un Master Métiers de l'écriture, à l'Université Toulouse - Jean Jaurès, où j'ai obtenu une note de 19 sur 20. Un peu une revanche...

Durant ce master, j’ai rencontré une docteure en littérature. Elle m’a confié qu’elle ne pouvait pas écrire de livre autre que sa thèse, faute d’idées. Je lui ai répondu que ce n'était pas une question d'idée, mais d'envie d'écrire. Pour lui prouver, j'ai proposé de lui envoyer deux pages dans deux heures. Sur quel thème, m'a-t-elle rétorqué. Je ne sais pas, ai-je répondu. Ces lignes sont le début du premier volume des aventures de mon personnage, Bertrand Morillo.

Le style du polar est venu naturellement pour lui raconter l'histoire que je lui ai partagée. Initialement, ce n'était que deux pages, mais j'en ai écrit entre quatre et six à chaque fois, jusqu'à près de 80 pages. On s'est engueulé au bout d'un moment, et j'avais pas envie de jeter ce que j'avais écrit. Je décide alors de publier ça sur Facebook, où j'ai près de 35.000 abonnés, et de voir s'ils veulent la suite. On m'encourage, donc je continue.

Le nombre de lecteurs monte jusqu'à près de 50.000 personnes, alors je propose aux gens qui lisaient de devenir éditeurs : imprimez le livre, avec une couverture etc. Tout ce que j'ai demandé, c'est de le laisser dans une boîte à livres, ou un autre espace, pour qu'il se diffuse. Pas loin de 800 personnes l'ont fait, dont un qui m'a envoyé une édition avec une super belle couverture. Je la garde précieusement celle-ci. Ça a été une expérience assez amusante. Un jour, les gens de Massot m'ont contacté, pour me dire, « tu écris, édites et distribues des livres, tu nuis à mon travail là ». Ils m'accompagnent à présent.

Comment on décide, cette fois, de porter une série de romans ?

Bruno Gaccio : Dans le premier volume, C'est quoi ce bordel, j'ai introduit des rebondissements dans les dernières pages, amenant légitimement à se demander sur Facebook : cela va-t-il continuer ? Tout dépend si j'ai des idées, ai-je répondu. On m'a rétorqué : mais non, il faut l'envie... Avec tous les drames actuels, entre l'Ukraine, Gaza ou la politique française, je n'ai actuellement pas la tête aux prochaines aventures de Bertrand Morillo. Ça me prend la tête.

Outre les enquêtes, que raconte en creux cette série ?

Bruno Gaccio : En creux des romans, et au cœur du personnage de Bertrand Morillo, il y a un mal-être. Dès les deux premières pages du tome 1, il se tire une balle dans la gueule. Très vite, il se dit, je suis toujours dépressif, et maintenant, j'ai en plus une sale gueule. Pour lui, la seule façon de survivre passe par le lâcher-prise, l'humour et le désintérêt pour les événements qui l'entourent. Ça ne fonctionne pas en vérité : malgré ses tentatives de détachement, il reste profondément impliqué, influençant et changeant les choses à son niveau.

En parallèle, toujours chez Massot éditions, est paru un ouvrage qui évoque l'affaire Guillaume Meurice avant l'affaire Guillaume Meurice....

Bruno Gaccio : De mémoire de guignols : La censure n'est jamais politique est sorti entre les tomes 1 et 2 des aventures de Bertrand Morillo. Il explique qu'au moment où la quotidienne de France Inter présentée par Charline Vanhoenacker, C'est encore nous, a été remplacée par un hebdomadaire le dimanche, elle était condamnée. Au moindre prétexte, c'était terminé, et le prétexte est venu, avec la fameuse blague de Guillaume Meurice sur Benjamin Netanyahou...

Plus généralement, on te met dans un tel état d'inconfort que tu pars de moi-même. On peut par exemple ajouter un nouvel élément qui fait n'importe quoi, ou chamboule tout. En ce qui concerne le temps et l'argent, l'État, tout comme les milliardaires, en disposent en abondance. Neuf milliardaires possèdent presque tous les médias français, et les orientent selon leur vision du monde.

Quelle est votre analyse de cette "affaire Guillaume Meurice" ?

Bruno Gaccio : L'essentiel, selon moi, est de comprendre que nous ne parlons pas de blagues, mais de droit. Le piège est de se laisser entraîner dans des débats sur ce qui est drôle ou non. Personne n'a finalement cette capacité. Il n'existe pas de tribunal du bon goût. On a le droit d'être vulgaires ou grossiers, et c'est au public de décider d'acheter ou non.

Les lois, notamment l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, garantissent à tout individu le droit à l'expression et à l'opinion, tant qu'elles respectent le cadre légal. L'article 11, plus spécifique aux humoristes et aux journalistes, et des références comme la Charte de Munich et la jurisprudence Bedos, vont dans ce sens. Dans le domaine de la caricature, l'excès est la règle, donc Guillaume Meurice a simplement fait son travail, ce qu'un tribunal a confirmé.

Plus globalement, je considère que la scène est un sanctuaire où on a tous les droits, tant qu'il s'agit de personnages. Tout est fictif, et même les horreurs peuvent être exprimées, à l'instar des meurtres atroces chez Shakespeare. Personne dans la salle n'a le droit de dire « vous n'avez pas le droit de dire ça » tant que je suis sur scène. C'est un espace de liberté d'expression presque absolu, protégé par le cadre artistique.

Cependant, hors de la scène, la situation change radicalement. Une fois que je quitte ce sanctuaire, je ne suis plus protégé par mon statut de personnage. La loi prend le dessus, et certaines paroles peuvent avoir des conséquences légales. Je n'ai pas le droit de diffamer, d'inciter à l'antisémitisme, ou à la pédophilie, par exemple.

Certains argueront qu'il n'y a pas seulement le droit, mais aussi la morale...

Bruno Gaccio : La morale n'a rien à foutre là-dedans. Je me fous de la morale des gens, et je ne leur demande pas de changer leur moralité. Si les émissions ne plaisent pas à certains, ils ont la liberté de ne pas les regarder. La morale est fluctuante, mais le droit, lui, ne change pas facilement, et il est crucial de comprendre dans quel cadre il évolue. En démocratie, si on n'est pas d'accord, on a le pouvoir de voter pour changer les lois.

À LIRE - Les années héroïques de Marc Trévidic

Dernièrement, vous avez eu des bisbilles sur X, au sujet de la situation à Gaza.

Bruno Gaccio : Toujours le droit : je porte plainte chaque fois que c'est nécessaire pour injure, notamment quand on m'accuse d'antisémitisme. À chaque fois, je demande la même chose : montrez-moi des propos antisémites que j'aurais tenus. Critiquer le gouvernement d'Israël relève de la politique, et assimiler cela à de l'antisémitisme n'a pas de sens. Comme Schopenhauer l'explique dans L'Art d'avoir toujours raison, une technique courante est de changer de sujet ou d'utiliser l'indignité par capillarité : tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un d'infâme, donc tu es infâme. Hitler aime la choucroute, moi aussi, donc j’aime Hitler. C'est absurde...

Nous allons déposer une plainte contre le journaliste Frédéric Haziza demain, par exemple, afin qu'il prenne le temps de réfléchir avant de publier quoi que ce soit à l'avenir. Il affirme notamment que « je pue l’antisémitisme ». Si l'accusé est reconnu coupable, ce qui le cas communément, il se retrouve souvent à payer tous les frais de justice, ce qui peut s'élever à une belle somme.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

DOSSIER - Livres en fête 2025 : Saint-Raphaël célèbre la lecture

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com