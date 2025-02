Les années héroïques de Marc Trévidic

Le jeune Marc Trévidic a appris, durant ces années d'apprentissage, le travail de terrain, avec cinq autres magistrats : « C'était une volonté du procureur, qui souhaitait une petite équipe en contact permanent avec les policiers, et bien les connaître avec le temps », partage avec nous le magistrat.

réalisme noir

Une escouade extrêmement réduite même, face à un nombre d'affaires gigantesque. Le juriste confie : « C'était invivable, un rythme de fou, mais extrêmement formateur. Parfois, je me retrouvais face à cinq cadavres en une journée, tous des homicides avec des suspects à interroger. Pour les délits flagrants, ils s'accompagnent de comparutions immédiates à la 23e chambre de Paris, avec 30 à 40 affaires à traiter chaque jour... »

Le juge a exploré Paris de nuit, au volant avant l'ère du GPS, avec, par exemple, un cadavre repêché du canal de l'Ourcq qui l'attend...

« En tant que parquetier, le premier travail consistait à choisir le bon service de police pour traiter chaque affaire », nous explique-t-il, et de développer : « À Paris, six services de la Police Judiciaire, dont la brigade criminelle pour les affaires les plus graves, pouvaient être mobilisés. Il y avait 20.000 manières de ne pas choisir le bon service, surtout à quatre heures du matin... Selon que l'affaire était simple ou compliquée, il est crucial de bien orienter dès les premiers jours d'enquête, qui sont les plus importants. Quand il y avait eu une erreur, l'affaire pouvait être fortement compromise... »

Une « section surréaliste », que le magistrat raconte dans son quotidien, mais par l'entremise de la fiction. Il confie : « Au départ, je n'avais pas l'idée de faire une série noire. J'ai exposé à Karina Hocine, la secrétaire générale de Gallimard, un projet d'essai romancé, comme je l'ai déjà fait pour Le Roman du terrorisme en 2020, publié chez Flammarion. Elle m'a alors poussé a racconter ce qu'avait été la huitième section dans la forme du roman noir. »

Marc Trévidic a alors créé une affaire criminelle qui sert de fil rouge au livre, en y injectant une importante dose de réalisme, entre la relation avec les forces de police et les experts, ou le passage d'une scène de crime à l'autre, du box des défèrements à une salle d'autopsie ou à la salle d'audience : « Il a fallu trouver un équilibre entre décrire la réalité de la huitième section et intégrer l'esprit de la série noire. »

Aux côtés de Lucien Autret, substitut du procureur, le lecteur découvre, au petit matin, un corps dans une grande poubelle de la Ville de Paris. Il s'agit de tout évidence du meurtre d'un mystérieux SDF. Vu son statut, ça n'intéresse personne. Le personnage principal va devoir batailler pour que l'on prenne sérieusement en charge cette affaire, finalement bien plus large qu'attendue...

« L'inégalité existe aussi dans la mort », a constaté, et expérimente toujours Marc Trévidic : « Des homicides n'intéressent vraiment personne, comme lorsqu'un petit gars a étranglé sa femme. Mais cela va nécessairement finir devant une cour d'assise, donc ces affaires sont malgré tout traitées. »

Problèmes de la justice

Plus généralement, le magistrat raconte la profonde dimension humaine de la justice : « Un commissaire méticuleux et engagé souhaite s'impliquer dans une affaire criminelle, mais son supérieur opte pour ne pas le sélectionner, par exemple. L'un des principaux atouts de la huitième section résidait dans cette capacité à identifier les compétences, comme de savoir que ces deux policiers de ce commissariat étaient efficaces, en faisant plus que leurs heures, d'ailleurs. »

Marc Trévidic dépeint finalement une autre époque, où les magistrats de la huitième section étaient mobilisables 24h sur 24, y compris les week-ends. Les heures supplémentaires n'étaient pas payées, tout comme les permanences. Un engagement total, à la fois extrêmement formateur, mais intenable, juge avec le recul le magistrat. Face à une situation devenue de plus en plus insoutenable, et au refus des magistrats de rejoindre la section, celle-ci a finalement été divisée en trois entités distinctes.

« On a accepté des choses qui étaient inadmissibles, car tout le monde les acceptait, des policiers aux magistrats », analyse le juge, et d'observer : « Une génération qui est passée. Les nouvelles ne sont plus du tout dans cet état d'esprit. » Pour nuancer, aujourd'hui président d'assises, Marc Trévidic nous raconte avoir encore terminé au milieu de la nuit ce vendredi...

Le magistrat, malgré le passage des années, est resté ce fidèle serviteur de la justice, portant une vision élevée de celle-ci, à l'instar du personnage principal de son dernier roman. Mais l'un est l'autre ont éprouvé les limites inhérentes à la justice française. Selon ce dernier, elle repose avant tout sur le dévouement des hommes qui la composent, plutôt que sur des moyens, ce qui entraîne des enquêtes de qualités très inégales en fonction des personnes impliquées.

« Contrairement aux États-Unis où le système domine », assure-t-il : « Par exemple en antiterrorisme, le FBI peut mobiliser cent personnes quand nous n'en mobiliserons que deux. Néanmoins, aux États-Unis, les rôles sont cloisonnés, avec un spécialiste des filatures, un autre des écoutes, etc. Chez nous, la vision est globale, mais cela nous oblige à tout faire, rendant chaque tâche difficile à réaliser de manière optimale. »

