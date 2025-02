Dans Numéro deux, David Foenkinos explore les méandres de l'échec et de la destinée à travers le personnage fictif de Martin Hill, un jeune garçon britannique qui, en 1999, est sur le point d'incarner Harry Potter au cinéma. Après une série d'auditions prometteuses, il se retrouve en finale face à Daniel Radcliffe.

Le choix se porte finalement sur ce dernier, laissant Martin confronté à la douloureuse réalité d'être "le numéro deux".

Le roman suit le parcours de Martin, depuis cette déception initiale jusqu'à l'âge adulte, illustrant comment cet échec précoce influence sa perception de lui-même et son rapport au monde. Tandis que Daniel Radcliffe accède à une renommée internationale, Martin sombre dans l'anonymat, hanté par le rôle qui lui a échappé.

Foenkinos dépeint avec sensibilité les sentiments de jalousie, de regret et de quête identitaire qui assaillent son protagoniste. L'auteur mêle habilement réalité et fiction, en intégrant des éléments véridiques sur la production des films Harry Potter et en imaginant la vie de ce jeune acteur évincé.

Cette approche offre une réflexion sur la fragilité des trajectoires humaines et sur la manière dont un simple événement peut redéfinir une existence. Le style fluide et intimiste de Foenkinos rend la lecture agréable, bien que certains lecteurs puissent trouver que la seconde partie du récit s'essouffle quelque peu.

En somme, Numéro deux est une œuvre touchante qui interroge sur la notion de succès et d'échec, et sur la capacité de chacun à se reconstruire face aux aléas de la vie. Foenkinos nous rappelle avec finesse que derrière chaque réussite se cache souvent une multitude de destins oubliés.