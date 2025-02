Dans son dernier roman, Tout le monde aime Clara, David Foenkinos tisse une intrigue captivante autour de Clara, une jeune femme dotée d'une capacité singulière à percevoir au-delà des apparences. Ceux qui la côtoient éprouvent à la fois admiration et crainte, car elle ne se contente pas de prédire l'avenir, elle le suscite.

Le récit s'ouvre sur la rencontre et la vie amoureuse des parents de Clara, offrant une perspective intime sur ses origines. Au fil des pages, Foenkinos explore les répercussions du don de Clara sur son entourage, notamment sur un banquier en reconversion et un écrivain en quête de succès.

Les destins de ces personnages s'entrelacent habilement, formant un roman-domino où chaque événement en déclenche un autre, illustrant la manière dont les vies peuvent se croiser et se transformer de manière inattendue.

La plume de Foenkinos, reconnue pour sa finesse et sa sensibilité, dépeint avec justesse les émotions complexes de ses personnages. Il aborde des thèmes universels tels que la quête de sens, les hasards de la vie et les relations humaines, tout en y insufflant une touche d'humour et de légèreté. Le style est fluide, rendant la lecture agréable et immersive.

Cependant, certains lecteurs pourraient estimer que le roman, bien que bien écrit et accessible, manque de profondeur, laissant une impression d'œuvre facilement publiable mais pas indispensable.

Tout le monde aime Clara séduira les amateurs de récits introspectifs et de destins croisés, offrant une réflexion sur la manière dont nos vies sont façonnées par les rencontres et les hasards.