Livres en Fête et ses librairies : histoires de passion

Vanessa Amiot, responsable de la communication du groupe, partage avec nous : « Il y a d'abord eu une forte volonté de la ville de Saint-Raphaël d'enrichir sa programmation littéraire. Déjà active sur le plan culturel, avec l'organisation de conférences et du Festival de la BD et de la Jeunesse, elle a souhaité un nouvel événement qui met l'accent sur la littérature accessible à tous. »

Cette ambition s'est matérialisée avec la naissance de Livres en Fête, en partenariat avec les librairies Charlemagne, qui officient régulièrement pour les événements littéraires organisés par la ville de Saint-Raphaël. L'aventure de l'enseigne indépendante et familiale varoise a débuté en 1927...

L'entreprise a choisi le nom Charlemagne lorsque la famille Rouard - à ne pas confondre avec l'Académicien Jean-Marie Rouart -, a élargi son activité initiale, pour inclure une branche spécialisée dans les fournitures scolaires. Elle a fait du chemin depuis l'acquisition de la Maison Figard à Toulon, il y a quasi 100 ans. Le groupe régional porte aujourd'hui onze librairies, dont quatre à Toulon et trois à Hyères, et deux « relais Charlemagne ». La librairie de Fréjus, à quelques encablures de Saint-Raphaël, a célébré sa majorité en 2024.

L''espace, réparti sur trois niveaux, offre une riche sélection de livres dans des domaines variés tels que le roman, les sciences humaines, la jeunesse, la bande dessinée, les livres pratiques, les beaux-arts, ou encore le bien-être. Dernièrement, elle a accueilli le duo Ludovic Manchette et Christian Niemiec, et s'apprête à recevoir prochainement Jérémy Claes. Trois libraires, accompagnés de trois magasiniers, font tourner la boutique.

Face à la concurrence des grandes surfaces et autres plateformes en ligne, les librairies Charlemagne misent sur les rencontres avec des auteurs et autres soirées thématiques, la qualité des libraires, mais aussi les réseaux sociaux. Chaque magasin possède sa propre identité, assure la responsable de la communication du groupe, sinon ça ne marcherait pas. Ils attirent un public diversifié, « avec une prédominance pour les plus de 40 ans, les femmes c'est toujours vrai, et des familles, notamment attiré par l'offre jeunesse », constate Vanessa Amiot. Olivier Rouard est aujourd'hui le directeur général du groupe varois.

Hiboukami

En juillet 2024, une librairie Charlemagne, spécialisée en mangas, a ouvert à Toulon. À Saint-Raphaël, le genre est porté par une jeune enseigne, Hiboukami, qui participe à Livres en Fête pour la seconde année consécutive.

Inaugurée le 15 avril 2023, la librairie propose aussi des webtoons, des figurines, ou encore de la vaisselle japonaise. Elle est portée par Aurélie Jeulin, qui a médité ce projet depuis près de dix ans : « Après une expérience peu concluante en tant qu'éducatrice spécialisée, soutenue par mon mari et ma famille, j'ai réalisé mon rêve. Ils aimaient à dire : "Si tu n'étais pas éducatrice, tu travaillerais dans les livres." », confie cette dernière.

Elle se lance dans un DUT gestion d'entreprise à Draguignan, travaille un temps dans la Librairie Charlemagne de Fréjus, et à la fin de son contrat, ouvre sa propre structure, 56 Rue Martin Bidoure, à Saint-Raphaël, le tout avec ses économies et le soutien de deux associés.

Aurélie Jeulin (à gauche), et l'équipe de Hiboukami.

« Tout au long de l'année, on collabore avec les réseaux des lycées et des collèges locaux, ainsi qu'avec la médiathèque de Roquebrune, afin de nous développer », nous explique Aurélie Jeulin. Après avoir échangé avec les jeunes, les auteurs participent à des séances de dédicaces chez Hiboukami. Le collège des Chênes de Fréjus a par ailleurs organisé une semaine dédiée aux mangas, durant laquelle les élèves peuvent commander leurs titres préférés auprès de la librairie.

En attendant le lancement d'un site internet, Instagram constitue la vitrine de l'enseigne, où du contenu humoristique et décalé est partagé.

Au sujet de sa clientèle, Aurélie Jeulin partage : « J'ai réussi à établir une solide base composée principalement de jeunes entre 15 et 35 ans, dont certains profitent de leur Pass culture. Il y a également des membres de la "génération Dorothée", qui vont, entre autres, apprécier les rééditions d'œuvres cultes. » Elle propose également une carte de fidélité : au bout de 120 euros dépensés, 6 euros en bon d'achat sont offerts.

Si l'équilibre financier n'est pas encore atteint, un dégât des eaux subi le 1er mai 2024, endommageant gravement deux bibliothèques et plus de 300 mangas, n'a pas aidé : « Avec l'aide précieuse de ma famille et de certains de nos clients, nous avons nettoyé et commencé à restaurer la librairie », confie-t-elle.

Problème : l'assurance n'a pas encore tout remboursé, constituant un véritable défi au début d'une activité. Malgré cette mésaventure, Aurélie Jeulin reste optimiste, avec plein de nouveaux projets en tête, comme des soirées où les participants pourront partager leurs coups de cœur.

