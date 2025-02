Tintin, les Soviets et les Américains : l'histoire de gros sous

“Tintin appartient aux Yankees”, titrait ActuaLitté avec une once de provocation — nous n’imaginions pas que Fanny Vlamynck, veuve d’Hergé âgée de 90 ans et Nick Rodwell, PDG de feu Moulinsart, devenu Tintin Imaginatio, la société qui gère les droits, mettraient bien longtemps à réagir.

Dobré Dïen, Tovaritch

Selon la législation américaine, les œuvres publiées en 1929, comme Tintin au pays des Soviets, voient leurs droits d’auteur expirer après 95 ans, les plaçant ainsi dans le domaine public en 2025. Cette interprétation permettrait théoriquement à quiconque de reproduire, distribuer ou adapter cette œuvre sans autorisation préalable.

Mais évidemment, les ayants droit veillaient au grain : dès le 2 janvier, Alain Berenboom, avocat de la Fondation Hergé, soutenait mordicus que les droits d’auteur sur Tintin au pays des Soviets seraient garantis jusqu’en 2034. Et ce, conformément à la Convention de Berne, qui harmonise la protection des œuvres littéraires et artistiques au niveau international.

Cette divergence s’explique par les différences entre les législations nationales et les accords internationaux en matière de propriété intellectuelle. « L’ensemble des pays membres de cette convention, ce qui est une grande partie de la planète, a pris l’engagement de faire en sorte que les œuvres des pays étrangers soient respectées dans leur pays pendant la vie de l’auteur plus 50 ans », précisait-il auprès de RTL.be.

La Fondation Hergé, soucieuse de préserver l’intégrité et la qualité des œuvres de l’auteur, craint que cette entrée anticipée dans le domaine public aux États-Unis n’entraîne des reproductions non autorisées ou de qualité inférieure, susceptible de nuire à la réputation de la série. Elle envisage donc des actions juridiques pour protéger ses droits et assurer le respect de l’œuvre originale.

Droit ici, tordu là-bas ?

L’entrée d’une œuvre dans le domaine public signifie qu’elle n’est plus protégée par le droit d’auteur. Par conséquent, elle peut être librement reproduite, distribuée ou adaptée sans nécessiter l’autorisation des ayants droit ou le paiement de redevances. Cela permet à toute personne ou organisation d’utiliser l’œuvre à diverses fins, qu’elles soient commerciales ou non, sans craindre de violer les droits d’auteur précédemment en vigueur.

Aux États-Unis, la législation sur le droit d’auteur a évolué au fil du temps, notamment avec l’adoption du Copyright Term Extension Act en 1998. Cette loi a prolongé la durée des droits d’auteur pour les œuvres publiées avant 1978 à 95 ans après leur première publication. Ainsi, une œuvre publiée en 1929, comme Tintin au pays des Soviets, verrait ses droits d’auteur expirer à la fin de l’année 2024, la plaçant dans le domaine public à partir du 1ᵉʳ janvier 2025.

Cependant, cette situation peut varier en fonction des législations nationales et des accords internationaux. Par exemple, en Europe, la durée standard de protection des droits d’auteur est de 70 ans après la mort de l’auteur, ce qui signifie que les œuvres d’Hergé, décédé en 1983, seraient protégées jusqu’en 2053. Cette disparité entre les législations américaines et européennes peut entraîner des divergences quant à l’utilisation légale des œuvres dans différentes juridictions.

Une erreur d'interprétation ?

Mais alors, comment une pareille confusion serait-elle possible ? « C’est une erreur qui est commise par un journaliste ou un institut américain qui tout simplement s’est appliqué uniquement sur la loi américaine », expliquait Alain Berenboom.

De fait, le Centre d’étude du domaine public de la faculté de droit de l’Université Duke, en Caroline du Nord, publie annuellement une liste des œuvres entrant dans le domaine public aux États-Unis. Cette année, la liste inclut des créations datant de 1929, telles que Le Bruit et la Fureur de Faulkner, L’Adieu aux armes d’Hemingway et Une chambre à soi de Virginia Woolf.

Ou encore Popeye et Tintin… autant d’œuvres publiées en 1929 qui entraient dans le domaine public ce 1ᵉʳ janvier 2025, permettant leur utilisation sans autorisation préalable ni paiement de redevances.

Mais la Fondation Hergé, autre volet dans la protection des droits de l’auteur, en rajoute une couche, tant l’exploitation accordée gratuitement au public effraie les défenseurs de Tintin — et de son patrimoine. « Duke a appliqué une durée de protection des droits d’auteur de 95 ans à compter de la première publication », estime un communiqué.

L’établissement se serait « basé sur la date de première publication en Belgique », une estimation imprudente. En effet, « selon d’autres sources, y compris américaines, la durée du droit d’auteur aux États-Unis devrait courir à partir de la date de la première publication sur leur territoire et non à partir de la date de la première publication dans le pays étranger d’origine de l’œuvre », ajoute l'éditeur Casterman, qui reprend le communiqué de la Fondation à son compte. « La question est donc loin d’être tranchée. »

Une déclaration qui s’appliquerait en effet aux œuvres publiées avant 1978. Pour celles créées après cette date, la durée de protection est généralement calculée à partir de la date de décès de l’auteur, sauf dans le cas des “works made for hire”.

Tintin, Milou et toute la famille

La première publication des aventures de Tintin aux États-Unis remonte à 1959, lorsque les éditions Golden Press ont publié simultanément quatre albums. Parmi ces publications figuraient notamment Le Secret de la Licorne et Le Trésor de Rackham le Rouge. Cette initiative visait à introduire le jeune reporter belge au public américain, mais les ventes initiales furent modestes, et seulement deux autres albums furent publiés par la suite.

Concernant cet album chez les Soviets, la première traduction anglaise a été réalisée en 1989 par Leslie Lonsdale-Cooper et Michael Turner, et publiée par Sundancer, un éditeur britannique. Cette traduction est intervenue bien après la publication originale en français en 1930.

D’ailleurs, on le comprend : l’édition de juillet 2000, Les aventures de Tintin Tome 1 : Tintin au pays des Soviets (petit format en couleur) s’est écoulée à 288.295 exemplaires. Trois ans plus tôt, Les aventures de Tintin Tome 1 : Tintin au pays des Soviets (noir et blanc colorisée grand format) avait franchi 211.031 ventes (données : Edistat). Une manne qu’on délaisserait à tort… même si les ventes en VO ne doivent pas exploser outre-Atlantique.

Et en passant...

Dans de nombreux pays, notamment en Europe et au Canada, les œuvres d’Hergé restent protégées par le droit d’auteur jusqu’au 1ᵉʳ janvier 2054, soit 70 ans après le décès de l’auteur en mars 1983. Cette protection est conforme aux dispositions de la Convention de Berne, qui stipule une durée de protection de 70 ans post mortem auctoris.

Tintin au pays des Soviets est la première aventure où le jeune reporter se rend à Moscou et y découvre un régime communiste dépeint comme violent et corrompu. Hergé, alors âgé de 22 ans, a créé une œuvre qui reflétait les perceptions occidentales de l’époque sur le communisme.

Cet album est resté pendant longtemps l’un des moins connus de la série, en partie en raison de sa nature propagandiste et du fait qu’Hergé lui-même le considérait comme une « transgression de [sa] jeunesse ».

