Tout le bleu du ciel : pourquoi Melissa da Costa fuit les réseaux ?

Adapter un roman de près de 700 pages en un format télévisuel a nécessité des choix narratifs significatifs. Certaines sous-intrigues ont été écartées pour se concentrer sur l’arc principal de l’histoire. L'autrice l’avait expliqué : « Une adaptation, c’est se concentrer sur un arc narratif et abandonner les autres sous-intrigues du roman même si elles mériteraient toutes d’être développées. »

Ce roman, écoulé à plus de 1,4 million d’exemplaires, a largement participé à la notoriété de la romancière : Melissa da Costa est devenue en 2024 la meilleure vendeuse de livres, devant un certain Guillaume Musso. Et si elle concédait des aménagements en regard de l’histoire originelle, elle s’offrait tout de même une apparition dans cette nouvelle version — le roman avait déjà été porté en bande dessinée, pour toucher un plus large public.

Ainsi, Mélissa Da Costa louait le travail des acteurs et notamment de Claire Lemaréchal : « J’ai eu l’impression qu’elle traitait beaucoup mieux que moi l’aspect maladie, le déclin d’Émile, là où moi, j’avais davantage mis l’accent sur le passé de Joanne », annonçait-elle.

Plus encore, elle semblait satisfaite de la production : « Je retrouve complètement l’énergie de mes personnages. ». Et d'ajouter : « Camille Lou a cette sensibilité, cette pudeur, cette fragilité qui est tout à fait celle de Joanne. Hugo Becker, que je connaissais un peu moins à l’écran et que j’ai découvert sur le tournage, c’est tout à fait Émile avec son côté désinvolte. »

Le téléfilm a attiré 3,9 millions de téléspectateurs lors de sa diffusion sur TF1, soit 19,9 % de part d’audience, et a atteint la première place des contenus les plus regardés sur Netflix en France.

En amont, elle avait prévenu : le roman avait été retravaillé et la scénariste avait supprimé certaines scènes, comme les flash-backs... Mais « l’âme du roman et la trajectoire des personnages sont là », promettait Mélissa Da Costa.

Ou pas... De nombreux fans du roman ont exprimé leur profonde déception sur les réseaux sociaux, critiquant notamment l’omission de scènes clés et une fin différente de celle du livre. Un internaute a commenté : « Je suis hyper déçue de l’adaptation du roman “Tout le bleu du ciel”. C’est tellement du gâchis surtout la fin. Le roman méritait mieux. »

Face aux critiques, Mélissa Da Costa décide de prendre de la distance vis-à-vis des réseaux : « La pause numérique s’impose pour moi. Un parmi d’autres. Celui de trop. Je reviendrai dans quelques temps par ici (ou pas). Sinon on se croisera dans les salons du livre. Bon vent à tous et bonnes lectures ! », indique-t-elle sur Facebook.

Et d’expliquer à l’AFP qu’elle met également fin aux interactions sur Insta : « Je désactive les commentaires, car je veux du positif, rien que du positif. » Une manière de se voiler la face ou de se protéger ? Pour une romancière qui a longtemps et longuement surfé sur les réseaux afin de constituer une communauté, avec laquelle entretenir des échanges et créer des liens, la rupture est raide.

Pour elle, l’adaptation est « un moyen d’aller chercher des non-lecteurs et de leur donner envie de découvrir le roman ». Et certainement le pari est-il en grande partie gagné, mais cette réaction radicale montre aussi que les fans ont des comportements d’autant plus virulents que cachés derrière des écrans. « Une adaptation, c’est se concentrer sur un arc narratif et abandonner les autres sous-intrigues du roman même si elles mériteraient toutes d’être développées », précisait-elle.

Elle a également rappelé que ce processus consiste à « se confronter à une autre vision de l’œuvre ». Pour la défense de ces fans déçus, on admettra que “qui trop embrasse, mal étreint” et à chercher à contenter le plus grand nombre, pour séduire, on se coupe de la fan-base, qui avait porté l'histoire originelle.

D'autant que la réaction que la romancière partage ne fait pas dresser les cheveux sur la tête :

je suis extrêmement déçue du film en 2 épisodes qui ne ressemblent à rien comment avez vous pu laisser faire ce brouillon d un aussi beau livre. Question d argent,tout simplement,? Franchement je me pose la question. Le film était nul,juste sauvé par les acteurs. Tout manque. Quelle déception. je ne vous lirai plus. je suis trop déçue

Malgré les retours mitigés, l’adaptation a contribué à accroître la notoriété de l’œuvre et de son autrice, suscitant l’intérêt d’un nouveau public pour le roman original.

Tout le bleu du ciel a rencontré un joli succès d’audience, tout en générant des débats sur la fidélité au matériau d’origine : Mélissa Da Costa navigue entre éloges et critiques... renforçant dans tous les cas sa position sur la scène littéraire et médiatique française.

