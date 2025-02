Libérées, délivrées : Valérie Trierweiller redéfinit l'amour à 50 ans

« L’air salin, Raphaël, la mer, les bateaux… Quel agréable décor », partage avec nous cette dernière. La première dame, une partie de l'ère François Hollande, est avant tout une journaliste, qui passa près de 30 ans chez Paris Match. Avec son ancienne camarade de rédaction, Constance Vergara, elle prend de front une question qui l'a touché directement : « Célibataire, quinqua et heureuse, est-ce possible ? »

Valérie Trierweiller a retrouvé l'amour

La co-autrice de C’est pour une amie. Manuel à l’usage des quinquas, publié aux Arènes, raconte : « À l'orée de la cinquantaine, je me suis retrouvée confrontée à un mélange de défis et de contradictions typiques de cette âge pour une femme. Célibataire, licenciée de Paris Match, alors que je pensais y finir ma carrière, j'ai dû choisir : me laisser abattre ou me relever. Avec Constance Vergara, on a décidé d'appréhender cette période comme, potentiellement, la meilleure de notre vie. Une chance de liberté. »

Après avoir accusé le coup, l'autrice de Merci pour ce moment a découvert : « Les enfants étant grands, de nouvelles perspectives se sont ouvertes. Même la ménopause, considérée à tort comme la fin de quelque chose, peut être vécue comme un début. La libération de ne plus pouvoir tomber enceinte, ou l'absence de règles douloureuses, ouvrent un champ de possibilités : faire des rencontres, s’amuser, explorer de nouvelles avenues, avec l'expérience accumulée, qui nous préserve de retomber dans les pièges du passé. » Choisir l'école buissonnière de sa propre vie, plutôt que l'isolement, en somme.

Ce vécu engrangé, c'est aussi appréhender le couple hors des carcans conventionnels : chacun peut, par exemple, vivre chez soi, établissant une relation hors les responsabilités quotidiennes, mais axé sur l'entente, la passion et le soutien mutuel.

Dans ce même mouvement pour embrasser une certaine modernité, l'utilisation des applications de rencontre peut être un atout... Les deux autrices plaident plus généralement pour une acceptation plus large des choix personnels, jusqu'à la chirurgie esthétique si on le souhaite, et si on a les moyens de se l'offrir bien sûr...

L'amour prend une bonne part du livre, mais pas l'entièreté : « Sur le plan amical, tout aussi important, c'est un l'occasion de pouvoir recréer des liens avec des bandes d'amies, maintenant que les enfants ont grandi et mènent leur propre vie », assure la chroniqueuse aux Grosses Têtes.

Si l'ouvrage s'appuie sur le sérieux des statistiques et autres témoignages, pour justifier ses affirmations, il se veut avant tout léger, avec beaucoup d'autodérision. Malgré tout, les problématiques que peuvent rencontrer les femmes à cet âge de la vie sont réelles.

« Qui dit divorce, dit réduction des revenus de moitié communément », constate Valérie Trierweiller, qui complète : « D'un autre côté, perdre son emploi à cet âge, c'est un drame. On évoque dans le livre le concept de 'slashing', soit cumuler plusieurs emplois ou activités pour subvenir à ses besoins. Ce sont toutes ces professions que l'on peut voir se cumuler dans la présentation d'un profil Linkedin, par exemple. »

Valérie Trierweiller y voit un mauvais calcul de la part des employeurs : « Dans la cinquantaine, les femmes sont souvent dix fois plus compétentes et disponibles qu'à leurs débuts, libérées des obligations qui les liaient autrefois au foyer. »

Elle regrette que le terme de senior en France porte une connotation si négative, associée à l'âge avancé plutôt qu'à l'expérience. Un contraste marqué avec les pays anglo-saxons où il évoque compétence et savoir-faire.

À l'aube de ses soixante ans, elle démontre que ce « manuel d’instruction, guide de destruction des idées reçues et thérapie de groupe » est efficace : Valérie Trierweiller a retrouvé l'amour. « Il ne me restait que peu de temps pour valider les préceptes de notre ouvrage », conclut la journaliste, non sans humour.

Tous les conseils pratiques, et autres solutions pleines d'optimisme de Valérie Trierweiler et Constance Vergara, sont dans C’est pour une amie. Manuel à l’usage des quinquas.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com