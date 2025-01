Pass Culture : certaines dépenses ne passeront plus

Dans un communiqué publié ce vendredi 31 janvier, la SAS Pass Culture a confirmé aux acteurs culturels la mise en place d'un plafond de dépenses, pour la période janvier-août 2025. Victime de son succès, en quelque sorte, le Pass Culture voit ainsi son budget « gelé à 50 millions € pour la fin de l'année scolaire », comme le signalait France Inter dès ce jeudi.

Derrière cette limite inédite, la situation financière de l'État et les décisions du gouvernement Bayrou, qui cherche à limiter les dépenses publiques. Ainsi, « [d]ans une situation budgétaire inédite, le ministère de l’Éducation nationale doit maintenir strictement le budget alloué à la part collective du pass Culture », souligne le message de la SAS.

Aussi, une fois ces dépenses de 50 millions € atteintes, « il ne sera plus possible d’effectuer de nouvelles réservations au titre de l’année scolaire 2024-2025 », note le gestionnaire du Pass. D'après les estimations de ce dernier, environ 40 millions € auraient d'ores et déjà été engagés pour rembourser des actions d'éducation artistique et culturelle...

« Cette situation ne concerne que les établissements publics et privés du second degré du ministère de l’Éducation nationale. Les établissements sous tutelle du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, du ministère des Armées et du secrétaire d’État à la Mer ne sont pas concernés par ces changements », précise encore la SAS.

L'annonce de ce gel des crédits de la part collective a visiblement provoqué un afflux de demandes, les enseignants tentant d'obtenir des financements pour la fin de l'année : aussi, le délai de validation des offres se trouve sensiblement allongé...

« Il a été demandé aux chefs d’établissement de valider dans le logiciel dédié les activités d’ores et déjà programmées, permettant d’en confirmer l’opportunité ; afin qu’elles soient réalisées de manière normale avant la fin de cette année scolaire », a précisé le ministère de l'Éducation nationale à France Inter, avant d'ajouter qu'il « a été demandé aux services académiques de concentrer en particulier leur attention sur les établissements n’ayant pas encore réservé d’action culturelle ».

Photographie : Pass Culture

Par Antoine Oury

