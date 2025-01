Alexis Michalik présidera le jury du Grand Prix Poésie RATP 2025

Auteur, metteur en scène et comédien, né en 1982, il débute au théâtre en tant que comédien avant de se consacrer à l’écriture et à la mise en scène. Son style singulier, caractérisé par une narration rythmée et des récits entrelacés, séduit un large public.

Il est l’auteur de six pièces à succès : Le Porteur d’histoire, Le Cercle des illusionnistes, Edmond, Intra-muros, Une histoire d’amour et Passeport. Chacune d’elles a conquis la critique et le public, cumulant dix Molières au fil des ans. Il a également réalisé deux films et publié un roman, Loin (Albin Michel, 2019).

Cette saison, il a mit en scène Les Producteurs, adaptation du film Les Producteurs de Mel Brooks, une comédie musicale qui revisite avec humour et énergie l’univers de Broadway.

Depuis sa création, le Grand Prix Poésie RATP attire chaque année des milliers de participants, avec près de 12 000 poèmes reçus l’an dernier. Dès le 12 mars, les amoureux des mots auront un mois pour déposer leur poème sur le site du concours. Trois catégories sont proposées :

Enfants, pour les moins de 12 ans

Jeunes, pour les moins de 18 ans

Adultes, pour les plus de 18 ans

Les textes sélectionnés seront ensuite affichés dans les transports parisiens, transformant les couloirs du métro en une véritable scène poétique à ciel ouvert.

Cette 11e édition promet d’être un moment fort de créativité et de partage, sous l’œil attentif d’Alexis Michalik, prêt à révéler les plus belles plumes de demain.

L’année dernière, la 10e édition du Grand Prix Poésie RATP a mis en lumière des talents variés, récompensés pour la qualité et l’originalité de leurs textes. Sophie Guillin, 42 ans, originaire de Nanterre (92), a remporté le Grand Prix Adultes, tandis que Elliot Leroux, 15 ans, d’Hellemmes (59), s’est distingué dans la catégorie Jeunes. Chez les plus jeunes, c’est Lucas Gomez, 7 ans, d’Aubervilliers (93), qui a été récompensé par le Grand Prix Enfants. À l’occasion des 10 ans du concours, un Prix spécial a également été décerné à Leonardo Tonus, 55 ans, de Montrouge (92), pour son poème qui a marqué cette édition anniversaire.

