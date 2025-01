Hors limites, le festival littéraire en Seine-Saint-Denis : Programme 2025

Hors Limites se déroulera du 21 mars au 5 avril 2025, investira 31 villes de la Seine-Saint-Denis ainsi que Paris. Cette année, il accueillera une centaine d'auteurs et d'artistes invités. La programmation s'étendra sur 45 médiathèques du département et 22 lieux partenaires, proposant 92 événements entièrement gratuits. Rencontres, projections, lectures musicales, performances et ateliers rythmeront ces deux semaines de festivités.

Se distinguant comme le seul festival de littérature contemporaine organisé à l'échelle départementale, il vise à rapprocher la littérature des habitants en proposant des formes d'expression vivantes telles que des dialogues, des rencontres, des performances en direct et des ateliers.

Ce festival, à la fois engagé et éclectique, est porté par la conviction que l'expérience singulière de la lecture nous connecte aux diversités du monde. Les rencontres, organisées au sein des bibliothèques, sont conçues par des équipes de professionnels de la lecture publique.

Pour sa 16e édition, la soirée d'inauguration aura lieu le vendredi 21 mars à 20h à la médiathèque Romain-Rolland de Romainville. Elle débutera par une lecture musicale du dernier roman de Sylvain Prudhomme, Coyote (Minuit, 2024), accompagné à la guitare par Seb Martel.

Ce récit retrace un road trip de 2 500 km à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, où l'auteur dresse un portrait sensible d'une situation complexe entre deux pays limitrophes, deux cultures, et une politique répressive redevenue d'actualité depuis l'élection de Donald Trump.

Le samedi 22 mars, à partir de 14h, le "bibliotourbus" d'Hors Limites proposera un parcours littéraire aux festivaliers. Le concept : accompagner un·e auteur·rice et ses invité·es à travers le département pour découvrir son œuvre au fil des étapes proposées. Après Marie NDiaye l'an dernier, Philippe Jaenada conduira les participants du Blanc-Mesnil à Villemomble, en passant par Bondy. Humour, autofiction et faits divers seront au programme de cette demi-journée.

La soirée de clôture, le samedi 5 avril à 20h, sera dédiée au nouveau texte de Jessica Biermann Grunstein, Nos Territoires (L'Arche, 2025), à paraître en mars. Cette lecture inédite, qui se tiendra à la bibliothèque Robert Desnos de Montreuil, réunira l'autrice et la comédienne Madalina Constantin, accompagnées en musique par Julien Jugand.

Co-produite par l'Association Bibliothèques en Seine-Saint-Denis et les bibliothèques de Montreuil, elle abordera la langue comme enjeu de pouvoir, d'affirmation, de reconnaissance ou de possible reconquête de soi, et comme autant de territoires où inventer et grandir librement.

Le programme complet est à retrouver ci-dessous :

