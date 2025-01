Bordeaux : quand les bibliothèques investissent des lieux insolites

Leur objectif est de faciliter l’accès à la lecture pour des publics éloignés des bibliothèques traditionnelles. Implantés dans des environnements familiers mais inhabituels pour ce type d’offre, ils permettent un premier contact avec les livres dans des espaces du quotidien.

Ce dispositif, financé par la Direction des bibliothèques, repose sur une collaboration entre bibliothécaires et structures d’accueil. Les premiers sélectionnent et renouvellent les collections, fournissent le mobilier et forment les équipes locales, qui assurent ensuite la gestion quotidienne des Points Bibli. Selon le lieu, les usagers peuvent consulter les ouvrages sur place et/ou les emprunter.

L’installation du Point Bibli au Glob Théâtre répond à plusieurs objectifs : offrir un accès à la lecture dans un secteur dépourvu de bibliothèque, situé entre les Chartrons et Bacalan, et attirer des publics peu familiers des bibliothèques et des théâtres. Ce nouvel espace vise également à répondre aux besoins documentaires des étudiants et professionnels du spectacle. Il est par ailleurs implanté en face du groupe scolaire Dupaty.

Les visiteurs peuvent découvrir une sélection variée de bandes dessinées, mangas et romans, mais aussi des albums jeunesse et des documentaires destinés aussi bien aux enfants qu’aux adultes. Les amateurs de poésie et de théâtre y trouveront également des ouvrages spécialisés.

Les équipes du Glob Théâtre assurent des permanences chaque mardi de 16h à 18h, offrant ainsi aux usagers un moment privilégié pour emprunter ou consulter les ouvrages sur place. L’inscription est gratuite, avec la possibilité d’emprunter jusqu’à 15 documents pour une durée de 4 semaines, renouvelable selon les besoins des lecteurs.

Avant l’ouverture de ce nouvel espace au Glob Théâtre, deux Points Bibli ont été expérimentés en 2024 :

Octobre 2024 : Inauguration du premier Point Bibli au pôle entrepreneurial de la ManuCo, dans le quartier Saint-Michel, destiné à un public de proximité.

Novembre 2024 : Mise en place d’un second Point Bibli à la Cité Bleue, dans le quartier Bacalan, afin de compenser la fermeture temporaire de la bibliothèque Bacalan, actuellement en reconstruction.

Crédits photo : Ville de Bordeaux

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com