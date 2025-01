Portrait d'artiste Waii-Waii : “Pour moi le livre est un objet magique

De façon compulsive elle collectionne, reproduit, décompose et recompose, se laissant porter par le plaisir d’associer les formes entre elles. Sans hiérarchie aucune, Marion est à la fois attirée par les techniques ancestrales et « matériaux nobles » mais aussi par la pâte Fimo, le plastique fluo dans la nuit, les papiers d’emballages et les couleurs criardes, résidus pop de l’époque dans laquelle nous vivons.

À l’image de ces médiums contrastés, sa pratique se promène au gré du vent, entre dessins, éditions, animation, fresques, installations et petits objets.

En 2023-2024, Waii-Waii avait été désignée lauréate pour les Hauts-de-France du programme Un Voyage à Bologne, porté par La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse et auquel l’AR2L Hauts-de-France participe depuis 2018.

« Pour moi le livre est un objet magique, il contient dans son format transportable un univers immense et singulier qui se déploie et se referme au gré de son lecteur. C'est ce que j'ai voulu montrer dans ce visuel : ce qui sort du livre est plus grand que le livre lui-même. Ici je propose un paysage onirique qui nous fait voyager à travers notre région. J'imagine que ce monde n'a pas encore fini de se déployer et réserve plein de surprises dans ses bourrasques intrépides. »

Découvrez le portrait vidéo de Waii-Waii :

Waii-Waii est également l'illustratrice du visuel de la carte de vœux de L'AR2L Hauts-de-France.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com