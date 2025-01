Économie : comment soutenir les librairies ? 

L’organisation affirme être consciente de la fragilité d’un commerce culturel tel que la librairie, ainsi que du besoin de sécurisation des jeunes établissements, sans s’y limiter.

Des préconisations et des actions adaptées aux situations et aux objectifs spécifiques seront proposées. L’initiative repose sur l’idée que la sérénité découle de la durée, ÆNCRAGE étant conçu pour s’étendre sur une année renouvelable.

Book Conseil souligne également que la création et la gestion d’une entreprise ne sont pas des compétences innées. L’organisation estime que la passion pour le livre et l’accompagnement par des structures comptables ou juridiques ne suffisent pas nécessairement à garantir la réussite et la pérennisation d’une librairie.

Ainsi, son parcours entrepreneurial, dédié à la création d’entreprise, sera renforcé à partir du second trimestre 2025. Il intégrera notamment des compétences en gestion et en stratégie d’entreprise, des outils de pilotage, ainsi que des notions de management et d’organisation.

Une attention particulière sera portée à l’identité de la librairie. Book Conseil prévoit également d’inclure des ateliers favorisant les échanges avec des professionnels du secteur.

