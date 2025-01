Bénédicte Savoy, lauréate du Prix SGDL 2024

Décerné par un jury présidé par Sylviane Plantelin et composé des auteurs Jean-Claude Bologne, Christophe Hardy, Dominique Le Brun, Michelle Perrot, Hélène Renard, François Thiéry-Mourelet, Henriette Walter et Guillaume Pitron (lauréat 2022), le Prix SGDL/Elina & Louis Pauwels distingue chaque année un essai qui ouvre le champ de la réflexion et stimule le débat intellectuel.

Qui est Bénédicte Savoy ?

Professeure d’histoire de l’art moderne à l’Université technique de Berlin et ancienne titulaire d’une chaire au Collège de France (2016-2021), Bénédicte Savoy est une figure incontournable de la recherche sur l’histoire des musées, les transferts culturels franco-allemands et la question de la provenance des œuvres d’art.

Elle a notamment corédigé en 2018, avec le chercheur sénégalais Felwine Sarr, le rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain, commandé par le président Emmanuel Macron. Son engagement sur ces thématiques l’a conduite à publier plusieurs ouvrages de référence, dont Le Long Combat de l’Afrique pour son art - Histoire d’une défaite postcoloniale et l’Atlas de l’absence. Le patrimoine culturel du Cameroun en Allemagne.

Récompensée par de nombreuses distinctions, elle a notamment reçu le Prix Gottfried Wilhelm Leibniz de la Deutsche Forschungsgemeinschaft en 2016 et, plus récemment, le Clark Prize for Excellence in Arts Writing en 2024. Elle est membre de l’Académie des sciences et des lettres de Berlin-Brandenbourg, chevalière de la Légion d’honneur et participe à divers conseils consultatifs et comités.

Reconnue d’utilité publique, la Société des Gens de Lettres (SGDL) se consacre à la défense des auteurs de l’écrit en engageant un dialogue constant avec les pouvoirs publics et les acteurs de la chaîne du livre. En plus de son travail de conseil juridique, social et fiscal, elle propose des formations et aides aux auteurs tout en œuvrant pour la promotion de la création littéraire à travers ses nombreux prix dotés.

En honorant À qui appartient la beauté ?, la SGDL met en lumière un essai qui résonne avec les enjeux actuels de la circulation et de la restitution des biens culturels, un sujet au cœur des débats patrimoniaux et historiques contemporains.

L’an dernier, le prix SGDL/Elina & Louis Pauwels avait récompensé Immigration : le grand déni de François Héran, publié aux éditions du Seuil.

Crédits photo : Par Amrei-Marie — Travail personnel, CC BY-SA 4.0

Par Clotilde Martin

