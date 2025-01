Le nouveau roman de Pierre Lemaitre emporte tout sur son passage

Au pied du podium, Leïla Slimani signe une belle entrée en quatrième place, écoulant 17.792 exemplaires du Pays des autres – Tome 3 : J’emporterai le feu, qui clôt sa trilogie. Juste derrière, La Sage-femme d'Auschwitz d’Anna Stuart (traduction de Maryline Beury) se maintient avec 13.616 nouveaux lecteurs.

Autre nouvelle entrée dans ce top 10 : Hazel Diaz, qui intègre le classement en sixième position avec Diamant écorché par le sang – Tome 3, et ses 10.928 ventes, remettant la dark romance dans le palmarès.

Inoxtag, en baisse progressive, totalise 10.041 exemplaires supplémentaires pour Instinct, lui permettant d’atteindre la septième place.

À LIRE - Jeunesse, mangas, dark romance : les stéréotypes de genre, toujours lus

Dans le bas du classement, Michel Bussi atterrit en huitième position avec Mon cœur a déménagé (9416 ventes), suivi de Freida McFadden, qui place un troisième titre dans le top 10, avec La Femme de ménage voit tout, (traduction de Karine Forestier) en neuvième position (7993 ventes). Enfin, Jean-Christophe Grangé ferme la marche avec Sans soleil – Tome 1 : Disco Inferno, dont 7822 exemplaires ont été achetés.

Top/Flop de la semaine

+112 places : Alain Aspect crée la surprise avec Si Einstein avait su, qui met en lumière un débat fascinant entre Niels Bohr et Albert Einstein. Une belle percée, avec 3136 ventes cette semaine.

-129 places : Grosse chute pour Le Meilleur Pâtissier – Saison 13 : Timothée, épopée sucrée. L’ouvrage collectif autour du célèbre concours culinaire recule fortement dans le classement.

Le marché du livre : légère baisse

Le marché enregistre une faible baisse en volume, avec 4,619 millions d’exemplaires vendus, contre 4,7 millions la semaine précédente, soit une diminution de 2 %.

Côté chiffre d’affaires, la baisse est encore plus subtile : on passe de 59,661 millions € à 59,076 millions €, soit un recul de seulement 1 %. Une stabilité qui témoigne d’un marché toujours dynamique malgré quelques fluctuations.

Pour archiver ces informations et la liste de 200 meilleures ventes, il suffit de cliquer sur le bouton “Imprimante” dans la barre de partage de l'article : cela permettra de changer la page en fichier PDF. De même, en fin d'article, tous les ouvrages sont accompagnés d'un code-barre : d'un coup de douchette, il est désormais plus facile de passer commande auprès du diffuseur quand on est libraire.

Enfin, un extrait des livres de ce top 200 est proposé directement : si vous en êtes l'éditeur et que l'extrait ne figure pas, vous pouvez écrire à la rédaction à l'adresse avantparution@actualitte.com, et nous corrigerons cela ensemble.

En fin de compte, pourquoi avoir besoin de justiciers quand on possède une équipe aussi dynamique ?

De même, en fin d'article, tous les ouvrages sont accompagnés d'un code-barre : d'un coup de douchette, il est désormais plus facile de passer commande auprès du diffuseur quand on est libraire.

Crédits image : ActuaLitté CC BY SA 2.0 / Pierre Lemaitre, par © Bruno Levy (Calmann-Lévy)

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com