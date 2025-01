Eve Hill-Agnus et Gregory Elliot, lauréats de l'Albertine Translation Prize

Les prix de traduction de la Villa Albertine ont été décernés à Eve Hill-Agnus et Gregory Elliot, ce mardi 28 janvier, à New York, pour leur travail respectif sur Ultramarins, de Mariette Navarro (Quidam) et Pourquoi la guerre ? de Frédéric Gros (Albin Michel).

Le premier paraitra le 4 mars 2025 chez Deep Velum, sous le titre Ultramarine, et le second chez Verso Books, en janvier 2026, sous le titre A Philosophy of War: Why We Fight.

Les deux traducteurs ont chacun reçu 5000 $, la dotation qui accompagne ces prix de traduction.

Parallèlement à ces prix, le comité dédié à la traduction de la Villa Albertine avait sélectionné, en 2024, 18 œuvres « qui rendent compte de la diversité et de la richesse de l'édition française, à travers des fictions, essais, poésies, bandes dessinées ou livres pour enfants ».

Celles-ci ont reçu des bourses de soutien, à hauteur de 2000 $ pour les frais d'édition et d'une somme allant jusqu'à 5000 $, pour les frais de traduction.

L'Albertine Translation Prize est sponsorisé par Van Cleef and Arpels, la Florence Gould Foundation, l'Albertine Foundation et l'Institut français.

Par Antoine Oury

