La Pampa, un film écrit avec l'aide de la romancière Faïza Guène

Si le film n'est pas autobiographique, La Pampa s'inspire largement de l'enfance de son réalisateur, qui a même emmené ses coscénaristes dans son village natal de Longué-Jumelles, en Anjou. La Pampa se trouve à quelques kilomètres seulement de la bourgade...

« Est-ce qu’on allait m’autoriser à filmer ce qui est indispensable à mes yeux ? C’est une question que je me pose beaucoup et dès l’écriture […]. Sur La Pampa, je me suis demandé comment singulariser un propos qu’on a déjà vu cent fois : le coming-of-age, la masculinité toxique, etc. La réponse se trouve, je crois, dans mes personnages, dans leurs trajectoires », explique Antoine Chevrollier.

À l'écran, dans La Pampa, Sayyid El Alami, Amaury Foucher ou encore Damien Bonnard se donnent la réplique.

Par Antoine Oury

