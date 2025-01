Hegel est mort : bas les masques !

Ouh là là, Hegel késaco ? L’un des philosophes les plus difficiles d’approche ? Et il est pas mort d’abord ? Et Thomas Hunkeler, késaco ? Un professor suisse de Fribourg ? Mais dans quoi est-ce qu’on s’embarque avec ce Masque de Hegel ? Alors, prenons soin de vérifier que c’est pas trop long (130 pages, ok) et qu’on a des réserves d’aspirine (ok).

Reste plus à espérer qu’on soit pas tombé sur un remake du Monde de Sophie ou pire, un livre formaté pour les prix qu’on court (une plume prestigieuse, un sujet historique et intello, aïe ça coche déjà pas mal de cases...).

C’est une véritable enquête littéraire et historique que Thomas Hunkeler nous propose autour de ce fameux masque mortuaire de Hegel.

« [...] Nous sommes devant un masque mortuaire en plâtre censé conserver l’aspect du dernier visage d’un homme — beaucoup plus rarement d’une femme — tel qu’il se présente au moment du décès, ainsi celui de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, mort en 1831. Son empreinte est précieusement gardée, en deux exemplaires, aux Archives littéraires allemandes de Marbach, près de Stuttgart, qui possèdent une importante collection de masques mortuaires, principalement d’écrivains, de musiciens et de philosophes allemands. [...] Si le masque de Hegel s’est prêté à bien des récupérations, s’il a donné lieu à des appropriations de tous bords, I'idée même de faire prélever de soi-même un masque mortuaire - ou disons plutôt à effet funèbre - a eu une certaine popularité à l’époque qui nous intéresse. »

Mais G. W. Hegel est décédé en 1831 en pleine épidémie de choléra et l’on doute qu’un mouleur ait pris le temps de braver les interdits funéraires et les risques de contagion. Le masque n’apparaîtra d’ailleurs opportunément que vers 1930, peu de temps avant le centenaire de sa mort.

S’agirait-il d’un faux réalisé à titre posthume ?

« [...] Que savons-nous de celui qui était [...] son propriétaire ? Qui était celui qui le lui avait vendu ? À quel moment avait-on produit ce masque qu’aucun des biographes de Hegel ne semble avoir cru nécessaire d’évoquer ? »

C’est fascinant, cette histoire de masques mortuaires ou funèbres. Une interface entre deux mondes, un moulage pris tantôt sur le visage du défunt, tantôt de son vivant. Une empreinte qui trouble et qui fascine.

Ce fut une pratique très en vogue jusque dans les années 30 — ce fut même dans les pays communistes un « moyen de canonisation laïque » — mais devenue plus rare aujourd’hui, car elle « semble désormais relever d’un goût déplacé pour le macabre mâtiné de fétichisme », même si « on n’en finit pas si aisément avec la fascination qui [en] émane ».

« [...] Ces masques, tout comme les derniers portraits ou photographies de personnes décédées, risquent fort, aujourd’hui, de choquer le public qui leur a substitué des photos gardant le souvenir des personnes défuntes lorsqu’elles étaient encore vivantes : comme si elles étaient toujours vivantes. Le memento mori est devenu, pour nous, un impératif désincarné, presque un appel à la jouissance, un quasi-synonyme du carpe diem. »

On apprendra entre autres anecdotes, que Paul Eluard et André Breton firent prélever (de leur vivant !) des masques en plâtre et s’en échangèrent une copie chacun.

L’auteur nous fera découvrir également d’autres masques funèbres célèbres comme celui de L’inconnue de la Seine. La noyée dont l’énigmatique sourire fascina de nombreux d’artistes comme Virgina Woolf ou les surréalistes, celle qu’Aragon appellera « la Joconde du suicide ».

« [...] La fascination des surréalistes pour le masque de l’Inconnue de la Seine, cette jeune femme prétendument noyée dans le fleuve et dont le visage aurait été moulé par un employé de la morgue, est bien connue : le sourire énigmatique de cette prétendue “Joconde du suicide” hante la littérature européenne. »

Thomas Hunkeler, en bon professeur, ne prend pas son lecteur pour un demeuré et place la barre assez haut : tout est prétexte à questionnement philosophique, interrogation sociétale, critique littéraire ou artistique...

L’enquête — exhaustive et détaillée — sur le masque de Hegel nous égare parfois entre couloirs de musées et pages de catalogues, et il arrive qu’on se surprenne à lire quelques passages en diagonale ou à préférer les artistes modernes aux philosophes passés.

Mais on l’a dit, le bouquin n’est guère épais (à peine plus de cent pages) et l’originalité du sujet a vraiment de quoi exciter notre insatiable curiosité.

Le bouquin est même agrémenté de quelques photos judicieusement choisies.

Par Bruno Ménétrier

Contact : bmr.menetrier@gmail.com