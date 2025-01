États-Unis : LGBT, des lettres exclues des bibliothèques

Depuis 2020, un vaste mouvement de censure s'est déployé à travers les États-Unis. Des parents d'élèves ou de simples citoyens, poussés par des organisations politiques ou des associations partisanes, contestent la présence de certains ouvrages au sein des collections des bibliothèques scolaires ou publiques.

Les gouverneurs républicains de plusieurs États, notamment la Floride, l'Arkansas, le Texas, la Géorgie, l'Utah ou l'Iowa, ont encouragé ces procédures en les rendant plus simples et plus efficaces, grâce à des législations sur mesure. Ces textes de loi criminalisent les bibliothécaires qui rendent accessibles certains titres, au prétexte que ceux-ci seraient « obscènes » ou « pornographiques » et menaceraient les plus jeunes.

Dans les faits, aucun bibliothécaire ne met de contenus pornographiques entre les mains des élèves, évidemment. Certains titres évoquent toutefois les relations amoureuses et sexuelles, ou certaines formes de violences, qu'elles soient racistes, sexuelles ou homophobes, mais ils sont proposés aux enfants aux âges adaptés pour leur lecture.

L'attaque menée contre la liberté de lire atteint toutefois ses objectifs : sur l'année scolaire 2023-2024, 10.046 tentatives de censure d'ouvrages ont été relevées par l'organisation non gouvernementale PEN America. Les bibliothécaires américains, dans certains territoires ou districts scolaires, pratiquent même l'autocensure, craignant des sanctions ou des représailles.

Parmi les titres les plus souvent ciblés par cette vague de censure, ceux d'auteurs et autrices peu connus pour leurs envolées pornographiques : Rupi Kaur, Margaret Atwood, Sarah J. Maas, Judy Blume, Alice Walker, Lev Grossman, Jodi Picoult, John Green, Patti Smith, Sally Rooney, Anna Todd, Stephen King, mais aussi Marjane Satrapi, Pénélope Bagieu ou bien Mirion Malle.

Une homophobie chronique

L'organisation non gouvernementale PEN America s'est penchée sur les albums illustrés les plus visés par les campagnes de censure au cours de l'année scolaire 2023-2024. Si la plupart des tentatives d'exclusion visent des livres destinés aux adolescents ou aux adultes, 2 % d'entre elles concernent des ouvrages jeunesse.

Cette catégorie est particulièrement sensible, certains estimant que les plus jeunes lecteurs doivent être « préservés » de sujets, relatifs notamment aux relations amoureuses. La plupart du temps, cette volonté de restriction ne s'applique pas aux relations hétérosexuelles, mais uniquement aux modèles jugés contraires aux « normes » en vigueur.

Sans surprise, sur les 23 albums illustrés les plus visés sur la période, près de la moitié porte sur des configurations familiales homosexuelles ou remet en cause les distinctions genrées en cours au sein de la société — par exemple, l'assignation de certaines couleurs ou de certains vêtements aux garçons ou aux filles.

La nudité reste aussi particulièrement tabou, bien qu'elle soit, évidemment, dénuée de toute sexualisation des personnages. Ainsi l'album Unicorns Are the Worst !, d'Alex Willan (non traduit en français) s'est-il retrouvé visé par la censure parce qu'il affiche, sur une de ses illustrations, les fesses d'un gobelin, une créature imaginaire...

Le top 3 du classement de PEN America est occupé par Et avec Tango, nous voilà trois !, de Justin Richardson, Peter Parnell et Henry Cole (traduit par Laurana Serres-Giardi, Rue du monde), The Family Book, de Todd Parr (non traduit) et Julian est une sirène de Jessica Love (traduit par Sylvie Goyon, L'école des loisirs). Tous trois évoquent des modèles familiaux alternatifs à la norme hétérosexuelle et revendiquent le droit de ne pas se plier aux assignations de genre.

Le rejet de toute remise en cause de la norme hétérosexuelle par la vague de censure américaine n'est guère étonnant. Le mouvement est en effet porté et soutenu par plusieurs organisations réactionnaires, dont la tristement célèbre Moms for Liberty, qui rassemble des « mères de famille » motivées par la lutte contre le droit à l'avortement ou les droits des personnes LGBTQIA+.

Certaines communautés religieuses intégristes, chrétiennes, mais aussi musulmanes, encouragent également ces contestations et rejets d'ouvrages, considérés comme des menaces envers une « cellule familiale » sacrée à leurs yeux.

Notons que ce phénomène n'est pas propre aux États-Unis : en France également, des poussées réactionnaires analogues se dessinent, sous l'impulsion de formations politiques (les « Parents vigilants » de l'animateur Éric Zemmour) ou de milieux religieux, notamment les catholiques conservateurs, qui militent ces derniers temps contre l'éducation sexuelle à l'école.

Photographie : manifestation d'opposants à l'éducation sexuelle et amoureuse, incluant des éléments sur les relations LGBT, au sein du programme scolaire des écoles publiques du comté de Montgomery, Maryland, le 27 juin 2023 (illustration, Stephen Melkisethian, CC BY-NC-ND 2.0)

Antoine Oury

