Les Enquêtes de Milady : l'espionne badass joue du pinceau

Dès les premières pages, le lecteur est transporté dans un Paris du XVIIe siècle où s’entremêlent les effluves du thé exotique et l’atmosphère feutrée d’une boutique de curiosités. Christabel Doncaster – alias Milady – voit son quotidien bousculé par la réception inattendue de deux imposants tableaux, qui vont la plonger dans une intrigue aussi captivante que dangereuse. Lorsque l’enquête prend une tournure criminelle, l’ancienne espionne se réinvente en détective, usant de ses talents d’observation et de persuasion pour remonter le fil de l’énigme.

L’une des grandes forces du roman réside dans le traitement du personnage de Milady. Loin du simple archétype de la manipulatrice machiavélique, Fontaine et Puard lui offrent une profondeur psychologique rare. Elle n’est plus seulement l’antagoniste rusée des Trois Mousquetaires, mais une héroïne complexe, marquée par ses blessures passées et son désir farouche d’indépendance.

Ses échanges avec ses alliés, notamment l’apothicaire Melchior de la Grimaudière, sont particulièrement savoureux et apportent une dynamique subtile au récit.

L’écriture fluide et élégante des auteurs parvient à marier avec brio le souffle du roman d’aventure et la finesse du roman historique. Les descriptions de Paris et des milieux aristocratiques sont riches et évocatrices, tandis que l’intrigue policière distille son lot de rebondissements. Si certains éléments restent prévisibles, l’ensemble est mené avec un rythme efficace, soutenu par des dialogues ciselés et une atmosphère envoûtante.

Dans ce roman, Maxime Fontaine et Bertrand Puard poursuivent leur ambitieuse entreprise de donner une nouvelle vie à Milady de Winter. Entre enquête policière et fresque historique, ce roman séduira aussi bien les amateurs de récits d’aventure que les admirateurs du Trois Mousquetaires. Une plongée captivante dans les méandres du passé d’une femme qui refuse d’être enfermée dans son destin.

Par Victor De Sepausy

Contact : vds@actualitte.com