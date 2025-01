Pour son prochain film, Shyamalan collabore avec Nicholas Sparks

Une romance mâtinée de thriller, et surtout d'une bonne dose de surnaturel, se prépare du côté de la société de production Blinding Edge Pictures, qui appartient à un certain M. Night Shyamalan. Le réalisateur de Sixième Sens et Split, pour son prochain film, aurait invité l'écrivain Nicholas Sparks pour une session d'écriture à quatre mains.

Sorti en 2024, son dernier film en date, Trap, a amassé un peu plus de 80 millions $ au box-office mondial, pour un budget estimé à 30 millions $. Cette même année, la fille du réalisateur et producteur, Ishana Night Shyamalan, a réalisé son premier long-métrage, Les Guetteurs, une adaptation du roman The Watchers d'A. M. Shine produite par Blinding Edge Pictures.

Le projet, pour l'instant sans titre, de Shyamalan et Sparks aboutirait au scénario du futur long-métrage du premier, mais aussi à l'intrigue d'un roman publié par le second. Pour l'instant, Deadline évoque seulement une « histoire d'amour », sans plus de détails quant au récit produit par les deux créateurs.

Nicholas Sparks, qui a publié Counting Miracles en 2024 (non traduit en France), a vu un grand nombre de ses œuvres adaptées à l'écran, avec, notamment Une bouteille à la mer, de Luis Mandoki, avec Kevin Costner et Robin Wright (1999) ou N'oublie jamais, de Nick Cassavetes, avec Rachel McAdams et Ryan Gosling (2004).

Son dernier livre paru en français est Le royaume des rêves, traduit par Sylvie Del Cotto chez Michel Lafon.

Pour l'instant, aucune date de sortie n'est annoncée, même si Shyamalan serait déjà en discussion avec Warner Bros. pour la distribution du film. Un nom semble toutefois confirmé au sein de la distribution, et non des moindres, puisque l'acteur et producteur Jake Gyllenhaal apparaitrait au générique...

