Le premier Forum des éditeurs jeunesse d'Afrique 

Ce forum est organisé par l'association Lire au Togo, avec une coordination internationale assurée par Agnès Debiage (ADCF Africa). Il a pour objectif de faciliter la découverte de la production jeunesse africaine et de créer des liens entre les éditeurs des différentes zones linguistiques.

Il vise également à encourager les cessions de droits et à impulser des projets de coédition. Les échanges permettront aussi de partager des informations sur les tendances des divers marchés en Afrique et de renforcer la professionnalisation du secteur autour de trois axes principaux.

Pour la production jeunesse africaine

L'événement s'inscrit dans une démarche de réseautage et de développement de projets, en mettant l'accent sur les cessions de droits et les collaborations. Une attention particulière est portée à la mise en relation des différentes zones linguistiques pour favoriser la traduction et la circulation des œuvres.

Le forum s'adresse exclusivement aux éditeurs professionnels ayant une production jeunesse, à l'exclusion du secteur scolaire. Parmi les pays invités figurent la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigéria, la Guinée, le Cameroun, l’Île Maurice, le Kenya, l’Égypte et le Maroc.

Le programme se compose de trois demi-journées d’échanges, avec des focus sur des thématiques spécifiques telles que les coéditions, les métadonnées du livre, la couleur et l'illustration. Des présentations d'expériences inspirantes viendront enrichir ces échanges. Trois autres demi-journées seront dédiées à des rendez-vous professionnels en BtoB.

L'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est une organisation intergouvernementale créée le 20 mars 1970 à Niamey. Elle œuvre pour la promotion de la langue française et de la diversité culturelle et linguistique. Elle s’engage également en faveur de la paix, de la démocratie et des droits de l'homme.

Son action porte sur l’éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche, ainsi que sur le développement de la coopération pour un développement durable. Depuis 2019, Louise Mushikiwabo est la Secrétaire générale de l’OIF.

Par Clotilde Martin

