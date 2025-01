Ils ont volé internet : Cory Doctorow appelle à la destruction des Big Tech

Doctorow est un fervent défenseur des droits des utilisateurs sur le web et s’oppose aux lois sur le copyright excessivement restrictives. Il est l’un des anciens rédacteurs du blog Boing Boing, un site influent traitant de la culture numérique et de la politique technologique. Il milite activement contre les DRM (Digital Rights Management), qu'il considère comme une atteinte aux libertés des utilisateurs.

Il a longtemps travaillé avec l’Electronic Frontier Foundation (EFF), une organisation de défense des droits numériques, et est également un promoteur du copyleft et des licences Creative Commons, permettant aux auteurs de partager librement leurs œuvres.

Auteur prolifique de science-fiction, souvent dans un registre de l’anticipation critique, il y explore les dérives du numérique et du capitalisme de surveillance. Ses livres sont généralement disponibles en libre accès sous licence Creative Commons (voir sur son site), une démarche en cohérence avec ses idées sur le partage du savoir.

Ils ont volé internet : volons-leur internet

Son dernier essai, The Internet Con : How to Seize the Means of Computation (2023), est un manifeste contre les monopoles numériques et une proposition pour reprendre le contrôle des technologies. Il est désormais proposé par C & F Éditions, sous le titre Le Rapt d’internet. Et en délicieux sous-titre : Manuel de déconstruction des Bug Tech… ou comment récupérer ses moyens de production. Oui : un guide de lutte pour un Internet plus libre et équitable.

Cory Doctorow y développe des stratégies politiques et techniques pour reprendre le pouvoir : renforcer les lois antitrust, imposer l’interopérabilité et réduire les coûts de sortie, afin que chacun puisse conserver ses relations et son indépendance numérique. C’est la pire crainte des monopoles, car ils seraient enfin contraints d’améliorer leurs services au lieu de simplement racheter leurs concurrents pour maintenir leur emprise.

Robin 2.0 des bois

Ce livre s’adresse à celles et ceux qui veulent en finir avec la domination des Big Tech, et non à ceux qui espèrent encore les apprivoiser. Il est inutile de chercher à les réformer : c’est impossible.

Doctorow estime en effet que les grandes entreprises technologiques ne sont pas réformables. Il rejette l’idée de simplement les réguler ou de s’en accommoder : cet ouvrage est un manifeste pour les démanteler et reprendre le contrôle des outils numériques.

À LIRE - Cory Doctorow : piratez mes livres, donnez aux bibliothèques

Mais il ne s’agit pas non plus d’un plaidoyer contre la technologie elle-même. Le problème ne réside pas dans les outils, mais dans ceux qui les contrôlent et les intérêts qu’ils servent. On ne diabolise pas les outils en soi : un couteau servira selon les intentions à couper de la nourriture ou commettre un meurtre.

Le grand méchant loup digital

C’est ainsi que s’élabore la critique fondamentale : la manière dont la tech est monopolisée par quelques grandes entreprises. Plutôt que de nous interroger sur ce que font les technologies, demandons-nous pour qui et contre qui elles agissent.

Malgré la nature universelle des ordinateurs, nous nous retrouvons enfermés dans des plateformes verrouillées (Facebook, Apple, Google, Amazon). Ces entreprises exploitent les effets de réseau et les coûts de sortie élevés pour enfermer les utilisateurs dans leurs écosystèmes et empêcher toute concurrence.

À LIRE - Livre audio : les inadmissibles conditions d'Amazon, selon Doctorow

Est alors décrit comment les Big Tech dégradent progressivement l’expérience des utilisateurs en augmentant la publicité, en diminuant la qualité des services, et en rendant les alternatives impossibles. Leur modèle repose sur l’exploitation des données personnelles et la maximisation des profits au détriment des utilisateurs.

Citoyens, codeurs : aux armes-TML (compliqué...)

Pour vaincre les monopoles, quelques pistes simples : l’interopérabilité forcée qui permettra aux nouveaux services de se connecter aux plateformes existantes, rendant possible la migration des utilisateurs sans perte de données

C’est précisément ce que redoutent les géants du numérique : une technologie réellement au service de ses utilisateurs. Comment se fait-il que, malgré des machines universelles comme les ordinateurs, nous soyons piégés dans les écosystèmes verrouillés des plateformes monopolistiques ?

De même, le renforcement des lois antitrust préviendrait les acquisitions de concurrents et rétablirait une concurrence réelle. Ou encore, la réduction des coûts de sortie pour offrir aux utilisateurs le pouvoir de quitter les plateformes sans perdre leurs contacts, données et outils de communication.

Reprendre la main

Enfonçons donc des portes ouvertes : les Big Tech ne contrôlent pas seulement la technologie, mais influencent également l’information, le commerce, et même la démocratie. Google, Facebook et Amazon façonnent ce que nous voyons et consommons, sans contre-pouvoir significatif.

Mais la résignation n’est pas à l’ordre du jour : la révolte commence en exigeant des régulations efficaces et une application stricte des lois existantes. De même, la libération viendra vec le développement d’outils de résistance technologique (logiciels libres, plateformes alternatives). Enfin, le droit des utilisateurs à contrôler leurs propres outils numériques deviendra primordial, dans ce monde à venir.

La maison nous en propose la lecture intégrale. La version papier est proposée pour 26 €, disponible à partir du 13 février.

Pour toute demande d’information, contacter directement CF Editions cfeditions@cfeditions.com. La structure est autodiffusée/distribuée (remise de 35 %, envoi sans frais via Prisme ou coursier parisien et droit de retour).

Crédits photo : Jonathan Worth, CC BY SA 3.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com