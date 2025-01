Le Prix du Collège de France ouvre sa 4e édition

Dans une volonté d’encourager la recherche la plus audacieuse et de promouvoir l’excellence scientifique, cette distinction alterne chaque année entre deux grands domaines : les sciences mathématiques, informatiques, expérimentales et de la nature, et les lettres, les humanités et les sciences sociales.

« Savoirs et démocratie »

En 2025, le prix récompensera une contribution dans le champ du droit, de l’histoire et de la philosophie, autour du thème « Savoirs et démocratie ». Cette thématique interroge la place des savoirs dans les systèmes démocratiques contemporains, qu’il s’agisse de connaissances politiques ou de savoirs techniques, ainsi que la manière dont les valeurs démocratiques influencent leur production et leur organisation. En mettant en lumière le travail d’un(e) jeune chercheur(e) sur ces enjeux, le Collège de France entend enrichir le débat scientifique et public.

Les candidats doivent avoir soutenu leur thèse depuis moins de sept ans et être affiliés à un laboratoire de recherche public en France. Pour soumettre un dossier, il est impératif d’obtenir le soutien d’un professeur d’université ou d’un directeur de recherche en activité, qui devra fournir une lettre de présentation et de recommandation.

Les candidatures seront ouvertes du 1er mars au 30 avril 2025 et devront être déposées via une plateforme numérique dédiée.

Le jury, composé de quatre professeurs du Collège de France et d’un membre extérieur, sera co-présidé par Samantha Besson, professeure titulaire de la chaire Droit international des institutions, et Antoine Lilti, professeur titulaire de la chaire Histoire des Lumières, XVIIIe-XXIe siècle.

Tous les détails concernant ce prix sont accessibles sur le site officiel du Collège de France.

En 2024, le Prix du Collège de France a été attribué à Fanny Brun, glaciologue.

