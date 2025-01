Momie Folie : 40 années de librairie au service du 9e Art

Dès son ouverture, Momie Folie se distingue par son approche : une librairie tenue par des passionnés pour des passionnés. L’esprit de Momie repose sur quatre piliers fondamentaux : le conseil des libraires, véritables experts du 9e Art et un accueil chaleureux et convivial, destiné à tous, néophytes comme connaisseurs.

En parallèle, se développe cette indépendance locale, permettant à chaque enseigne d’adapter son offre et son programme d’animations, le tout dans un esprit d’entraide et de partage, favorisant l’échange de savoir-faire entre libraires.

Sur ce socle, l’enseigne a tissé un réseau solide, avec des ouvertures de librairies dans de nombreuses villes et un soutien constant aux libraires qui partagent la même vision.

De la librairie à la galerie d’art

À Grenoble, le magasin historique a bien évolué. Passant d’un espace initial de 40 m² à un vaste lieu de 400 m² dédié aux univers de la BD, il a récemment ajouté 100 m² supplémentaires pour accueillir une galerie d’exposition. Cet espace a permis d’exposer des œuvres d’artistes renommés tels que Rochette, Alfred, Florent Maudoux et Laurent Verron.

Dans les prochains mois, ce lieu prendra une nouvelle orientation en devenant une librairie spécialisée en new romance, illustrant la capacité d’adaptation et d’innovation du réseau. Mais Momie ne se contente pas de vendre des ouvrages : depuis 2021, l’enseigne s’associe aux éditeurs pour proposer des éditions exclusives et collectors. Parmi les projets marquants de cette année anniversaire : une jaquette exclusive pour Fullmetal Alchemist Perfect Edition (Kurokawa), une autre alternative pour Innocent (Delcourt/Tonkam).

On découvrira aussi celle collector de Blasfamous de Mirka Andolfo (Glénat). Et puis, une édition exclusive de La Crevette de Zidrou et Salomone (Le Lombard), avec couverture alternative, ex-libris signé et un dossier inédit.

Une volonté de valoriser les œuvres et de proposer du contenu unique aux lecteurs à travers des titres et des auteurs qui résonnent agréablement à l'oreille.

Des publications originales

Au-delà des rayonnages, Momie s’est lancé dans l’édition de ses propres publications, distribuées gratuitement en magasin. Ces supports originaux renforcent le lien avec la clientèle et cultivent l’ADN de la marque, comme cette sélection de titres incontournables, Les 100 à lire avant la fin du monde. On trouvera aussi La Feuille de Shoot, un journal old school mettant en avant les connaissances des libraires, ou encore Kaiju Punch, un format innovant dédié à la pop culture.

Pour célébrer ses 40 ans, Momie donne rendez-vous à ses partenaires et lecteurs lors du Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême, le jeudi 30 janvier, au Vin d’Orge. Un moment d’échange et de convivialité pour revenir sur cette incroyable aventure, malgré un regret : ne pas pouvoir fêter cet anniversaire avec Cric, cofondateur de l’enseigne, disparu en 2020.

Quarante ans après sa naissance, Momie continue de grandir et de s’adapter aux tendances du marché. Loin d’être une simple chaîne de librairies, elle incarne un état d’esprit où la passion du livre est au centre de tout. Entre nouvelles ouvertures, diversification et collaborations inédites, l’histoire de Momie est loin d’être terminée.

Crédits photo : Momie

Par Clément Solym

Contact : clements@actualitte.com