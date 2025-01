La Ligue des droits de l'Homme crée son prix BD

Avec sa section d’Angoulême-Charente, la Ligue des droits de l'Homme inaugurera en 2026 un prix spécialement dédié à une bande dessinée consacrée « soit aux atteintes à ces droits, soit à l’avènement d’une société qui assure à toutes et tous l’accès effectif aux droits fondamentaux », explique l'organisation dans un communiqué.

Tous les styles, genres et formats seront pris en compte par cette récompense, qui sera décernée en marge du FIBD d'Angoulême. La LDH indique qu'elle sera toutefois « particulièrement sensible aux œuvres et sujets qui concernent la France et l’Europe, incluant leurs relations avec le reste du monde », considérant que « les droits fondamentaux sont aujourd’hui largement remis en cause, contestés, voire en recul dans ces pays qui les ont historiquement formulés ».

Des étapes de présélection jalonneront l'année précédant la remise du prix, assurée par un jury spécial. Celui-ci réunira différents acteurs locaux, comme les habitants et habitantes du quartier de « Ma campagne » à Angoulême, ou les membres d’associations de quartier.

Ils se réuniront pour des sessions de partages de lecture, accompagnés de professionnels de l’image, dessinatrices et dessinateurs, auteurs et actrices et acteurs de la BD. « Libraires ou encore institutions de la lecture publique y seront également conviés », ajoute la LDH.

Un jury final, sous l’égide de la présidence de la LDH, composé de membres de l'organisation, d'acteurs locaux et de personnalités connues pour leur engagement en faveur des droits humains ou dans le domaine de la BD, déterminera l’œuvre lauréate du prix.

L'ouvrage lauréat sera promu et soutenu par la LDH, qui affirme par cette action que « la défense des droits fondamentaux passe aussi par la culture et la création artistique, et souhaite ainsi encourager les autrices et les auteurs qui mettent leur talent au service de cette cause essentielle ».

