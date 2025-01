Krakens, pollution et complot : plongez dans les abysses avec Octopus

Son œuvre la plus emblématique est la trilogie Erectus parue entre 2018 et 2022 aux éditions XO. Dans ce récit, il imagine une mutation génétique qui fait régresser certains êtres humains à l’état de Homo erectus, une ancienne espèce humaine disparue. Son dernier roman, Octopus, paru en octobre 2024 aux éditions XO, met l’accent sur l’intelligence animale et le changement climatique.

Il n’y avait pas de coupable, sauf notre civilisation, qui faisait un usage abusif du plastique. Et cette dépendance continuerait. En 2050, nos océans contiendront plus de plastique que de poissons.

Le roman s’ouvre sur des phénomènes étranges à travers le globe : des animaux dont l’intelligence semble avoir été boostée de façon spectaculaire commencent à faire montre d’agressivité. Parmi eux, les pieuvres, avec leurs cerveaux complexes et leur incroyable capacité d’adaptation, montrent des comportements inédits : elles se mettent à émettre des signaux lumineux mystérieux comparables à une forme de communication et commencent à défier l’humanité.

Leur taille semble avoir été impactée également : des tentacules de plus de huit mètres de long, une envergure qui dépasse les vingt mètres, de quoi faire suffoquer les thalassophobes dont je fais partie ! En parallèle, d’autres espèces animales comme les termites témoignent de cette étrange transformation.

En parfaite conscience, elle lui parlait comme s’il s’agissait d’une personne. Parce que c’était une personne, une personne non-humaine, avec toutes ses attentes, ses espoirs, mais aussi ses fêlures. Le tableau complet.

Le récit se concentre sur le personnage de Margot Klein, une scientifique passionnée qui tente de comprendre ce phénomène et d’interpréter les intentions des pieuvres. Loin d’être un simple thriller scientifique, Octopus met en exergue notre rapport à la nature et la place de l’être humain dans un monde où la frontière entre espèces dominante et dominée devient floue.

Xavier Müller démontre une fois de plus son talent pour s’appuyer sur des bases scientifiques solides afin de construire une histoire plausible. Les pieuvres, ces créatures souvent décrites comme “extraterrestres” vis-à-vis de leurs capacités cognitives, sont le choix parfait pour incarner l’intelligence animale exacerbée. Leur comportement fascinant et leur nature mystérieuse sont explorés avec soin. L’idée de les voir évoluer en une « civilisation » propre est à la fois fascinante et terrifiante.

Une substance contaminant probablement la quasi-entièreté des eaux du Globe provoquait la croissance phénoménale des systèmes nerveux chez les organismes à corps mou. Les organismes à corps mous : les poulpes entraient exactement dans cette catégorie. Une pieuvre n’a pas un, ni deux, mais neuf cerveaux — un cerveau « central » et, dans chacun de ses huit tentacules, un « mini-cerveau ». S’il y avait un animal sur Terre qui devait profiter davantage que les autres de la superintelligence, c’était bien la pieuvre.

Le style de l’auteur est impactant, les chapitres courts donnent du rythme au récit. Cependant, j’ai trouvé que les personnages manquaient cruellement de profondeur. Margot est très stéréotypée : la scientifique brillante et passionnée qui fait le bonheur de son supérieur, sa vie amoureuse chaotique. Ses dilemmes personnels sont effleurés sans être réellement approfondis, empêchant une véritable connexion émotionnelle avec elle.

Plus globalement, on peine à s’attacher aux protagonistes ou à ressentir pleinement leurs émotions, car ils manquent d’épaisseur. Enfin, malgré des prémices originales, le dénouement manque d’audace. Les choix narratifs s’avèrent parfois trop convenus, ce qui prive le récit d’une conclusion marquante.

Octopus est un roman divertissant, porté par une idée centrale originale et un suspense efficace. Toutefois, il ne parvient pas à exploiter tout le potentiel de son concept notamment en termes de profondeur narrative et de traitement des personnages. Pour les amateurs de thrillers scientifiques et de récits d’action, Octopus constitue une lecture agréable. Mais pour ceux qui recherchent une œuvre plus dense et introspective, le roman risque de laisser une impression incomplète.

Xavier Müller continue néanmoins à démontrer son talent pour concevoir des scénarios originaux. Si Octopus ne brille pas autant que ses précédents romans, cela reste un récit intéressant qui interroge notre rapport à la nature et aux autres formes d’intelligence.

Par Anne-Charlotte Mariette

