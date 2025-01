À Lviv, un centre culturel valorise la littérature ukrainienne

À Lviv, dont le centre-ville est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO, une nouvelle infrastructure a été inaugurée, en présence d'Audrey Azoulay, directrice générale de l'organisation. Le Lviv Culture Hub s'élève au 6, rue Kniazia Romana, dans un immeuble remontant au début du XXe siècle, dessiné par l'architecte Adolf Piller.

Entre néo-gothique et art nouveau, la façade de ce bâtiment historique abritait déjà les studios de la station Lviv Radio, mais gagnera bientôt d'autres résidents, réunis par les activités artistiques.

« Lviv est une ville historiquement multiculturelle, héritière d’influences nombreuses et joyau architectural de l’Ukraine. Avant la guerre, elle était déjà l’une des capitales culturelles du pays, un lieu de foisonnement artistique extraordinaire. Depuis trois ans, elle assume aussi le rôle de ville-refuge pour les artistes de toute l’Ukraine, et c’est pourquoi l’UNESCO mobilise ici des moyens importants », a rappelé, ce mardi 28 janvier, Audrey Azoulay, accompagnée par les ministres des Affaires étrangères de l’Ukraine et de l’Espagne.

Le centre culturel de Lviv est en effet le fruit d'une collaboration entre l'UNESCO, qui a financé la rénovation de l'immeuble, et l'Agence espagnole pour la coopération internationale au développement, qui a avancé environ 1,6 million €. La gestion de l'équipement sera, elle, assurée par la ville.

Promotion de la culture et soutien aux auteurs

Le Lviv Culture Hub, pensé comme un lieu de rencontre et d’émulation pour tous les acteurs de la culture en Ukraine, se présente comme un centre de formation d’excellence, à l'origine d'ateliers pour les artistes, de conférences et d'expositions. Un programme de thérapie par l’art et la culture y sera par ailleurs mené, destiné aux victimes de la guerre.

Parmi les autres activités de ce centre culturel, citons la promotion de l'art et de la culture, notamment à destination des élèves et établissements scolaires, le soutien apporté aux auteurs et à la sphère littéraire, ou encore une action pour la professionnalisation des industries culturelles. Enfin, l'aspect multiculturel du lieu permet d'envisager des passerelles et collaborations entre les artistes et activités.

Préserver le patrimoine ukrainien

À l'occasion de ce déplacement en Ukraine, Audrey Azoulay a présenté une action de sauvegarde du patrimoine ukrainien, et en particulier du patrimoine juif documentaire du pays. Ainsi, cinquante professionnels de la culture seront formés par l’UNESCO à inventorier, mettre à l’abri et numériser ces documents historiques à travers toute l'Ukraine.

L'organisation soutiendra également plusieurs dizaines de projets artistiques visant à donner une plus grande visibilité et à expliquer ce patrimoine, notamment auprès des jeunes. Menée avec dix institutions culturelles nationales, l'action de l'UNESCO bénéficie d'un soutien de 2,2 millions € de l'Union européenne.

Un soutien continu

Depuis février 2022, l’UNESCO apporte un soutien logistique et financier aux professionnels de la culture, de l’éducation et de l’information en Ukraine conformément à son mandat. À cette fin, l’Organisation a mobilisé près de 74 millions $ auprès de ses États membres.

Le bureau de l’UNESCO à Kyiv, ouvert en septembre 2022, compte aujourd’hui plus de 35 experts qui mettent en œuvre des actions dans l’ensemble du pays : évaluation des dommages, mise en sécurité des collections muséales, restauration de monuments, éducation à distance, soutien psychosocial pour les élèves, formation et équipements des journalistes...

