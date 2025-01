Anne Frank, Joseph Zobel et des ratures sur France TV

« Partenaire fidèle et majeur du Fipadoc, France Télévisions est fier de placer le documentaire au cœur de son offre de service public », assure Delphine Ernotte Cunci, présidente-directrice générale de France Télévisions. « Premier financeur et diffuseur du genre, nous accompagnons la création d’œuvres originales pour tous les publics. »

Anne Frank, journal d’une adolescente

Le programme des nouvelles créations documentaires de France Télévisions comprend plusieurs productions consacrées aux auteurs ou à leurs œuvres, dont les dates de diffusion ne sont toutefois pas encore précisées.

À l’occasion du 80e anniversaire de sa mort en mars 2025, ce film documentaire nous fait entendre et écouter la voix d’Anne Frank qui résonne encore aujourd’hui, pour des millions d’adolescent-e-s. Au moyen de son célèbre Journal et d’archives inédites auxquelles le Fonds Anne Frank nous a donné un accès exclusif, nous allons plonger dans le quotidien, les joies, les espoirs et les angoisses d’une jeune adolescente de 13 ans, juive, clandestine, cachée, sous l’occupation nazie à Amsterdam.

Un témoignage direct, sensible et bouleversant sur l’adolescence. Une extraordinaire leçon de vie pour comprendre comment grandir, comment vivre, quand la barbarie envahit le monde. Un documentaire de 90 minutes, réalisé par Alexandre Moix, produit par Bleu Kobalt et KM Production

Quand tu écouteras cette chanson

Au mois d’août 2021, Lola Lafon passe une nuit seule au Musée Anne Frank d’Amsterdam, dans l’Annexe où la jeune adolescente vécut cachée avec sa famille et quatre autres personnes, de juillet 1942 à leur arrestation le 4 août 1944. De cette expérience intime est né Quand tu écouteras cette chanson, un récit qui entrelace la vie d’Anne Frank, le cheminement identitaire de l’écrivaine, et le souvenir d’un adolescent victime du génocide cambodgien.

Aujourd’hui, Mona Achache en propose une adaptation documentaire, avec la collaboration de Lola Lafon. Le temps d’une nuit de tournage, au fil d’une lecture, l’autrice revisite son livre et ses origines. À travers un mélange d’images hybrides, le film invite à un voyage introspectif et universel sur la liberté, la figure d’Anne Frank et la force de l'écriture face à l'oubli.

Un documentaire de 52 minutes, réalisé par Mona Achache, produit par Schuch Production

L'éloge de la rature

Pour Roland Barthes : « La littérature c'est la rature... ». Ce documentaire prend cette définition au mot et explore les origines de toute œuvre littéraire. À l’abbaye d’Ardenne, en Normandie, qui recèle des centaines de fonds d’archives d’auteurs contemporains, dans les pas de généticiens du texte, dans les brouillons de Duras, Hugo, Flaubert, Proust et tant d’autres... Dans la pratique d’écrivains d’aujourd’hui et dans l’apprentissage d’écoliers...

Un documentaire de 52 min, écrit et réalisé par Lucie Lahoute et Stéphane Miquel, produit par Keren Production et France 3 Normandie

Joseph Zobel, mémoires de famille

Retour sur le destin hors-norme de Joseph Zobel, écrivain et artiste martiniquais mondialement connu grâce à son roman autobiographique La Rue Cases-Nègres. Il grandit dans la misère et la violence raciale et parvient à sortir de sa condition grâce à la détermination de sa grand-mère. Ses rêves d’enfant, auxquels il n’a jamais renoncé, le mènent à s’exiler en Hexagone pour progressivement devenir un artiste accompli dont la route croise les figures de la négritude que sont Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor.

Joseph Zobel est un homme qui ne s’est jamais rien interdit. Poète, sculpteur, peintre et maître en art floral japonais, il a laissé son empreinte dans la littérature francophone. Ce documentaire s’appuie sur les témoignages de sa famille et des archives privées inédites. Inès Sabatier, son arrière-petite-fille, part sur les traces de son aïeul, de la Martinique aux Cévennes en passant par Paris.

Un documentaire de 52 minutes, réalisé par Inès Sabatier, Inès Blasco et Fabrice Gardel, produit par Auxyma

Citons aussi, parmi les gagnants de l’appel à projets pour de nouvelles séries documentaires d’Histoire à destination des jeunes adultes, l'auteur Mahir Guven, qui réalisera Et nous sommes devenus Français, produit par Effervescence et La dame de cœur.

Photographie : L'éloge de la rature, Keren Production

