Anouk Ricard Grand Prix du Festival d’Angoulême 2025

Née en 1970 dans le Sud de la France et diplômée des Arts-Déco de Strasbourg en 1995, Anouk Ricard a commencé sa carrière en publiant dans la presse jeunesse, avant d’être remarquée par Olivier Douzou, qui a publié son premier livre aux éditions du Rouergue.

En 2004, elle se lance dans la bande dessinée avec Anna et Froga, une série humoristique pour enfants pour le magazine Capsule Cosmique. Peu après, elle écrit la série Commissaire Toumi, orientée vers un public adulte, pour la revue Ferraille des éditions Requins Marteaux.

Ces deux séries sont publiées par les éditions Sarbacane, et elle a également publié avec Gallimard, Cornélius, Arte/Casterman et 2042, explorant des histoires courtes et longues toujours imprégnées d'humour.

Parallèlement à sa carrière en bande dessinée, Anouk Ricard travaille également comme illustratrice pour la presse, l'édition jeunesse, des expositions de peintures et de dessins, ainsi que pour des revues de microédition.

Elle a collaboré avec les éditions l'Articho, pour qui elle a créé un jeu de cartes, un fanzine et un livre-recueil de ses travaux numériques. En 2022, elle publie Animan aux éditions Exemplaire, récompensé par le prix spécial du jury à Angoulême. La suite de ce livre, Fabienne, est prévue pour octobre 2025.

Une édition du Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême sous le signe de la polémique : une enquête de L'Humanité sur la gestion de 9e Art+, l'organisateur du festival depuis 2007, pointe une direction "toxique" et une orientation commerciale excessive, notamment avec le parrainage de Quick.

L'article mentionne des changements problématiques dans le management, des augmentations de tarifs d'entrée, et une diminution du nombre d'expositions. Enfin, une ancienne employée a porté plainte pour viol, non géré adéquatement par les organisateurs.

