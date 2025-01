"La gentille libraire se rebelle pour sauver sa librairie"

2404 € ont déjà été récoltés, sur un objectif de 15.000 €. La librairie, qui a pris la suite d'une Maison de la Presse au 8 Rue Jean Jaurès, est formelle : sans cette somme au minimum, il y a de chances que l'enseigne « baisse le volet définitivement ».

Pascale Teintenier confie : « En reprenant la librairie de mon enfance, il y a maintenant presque 14 ans, je savais que je ne ferai pas fortune. C'est un métier passion, je suis riche de mes lectures et c'est déjà beaucoup. Mais, je pensais néanmoins pouvoir en vivre un minimum. »

Une impasse

À la suite d' « années après Covid (qui) ont fragilisé la librairie », d'importants travaux en centre ville, pour la rénovation de la salle des fêtes, auraient réduit depuis juin la fréquentation dans le magasin. En cause : la suppression d'une vingtaine de places de stationnement. Le chantier, à l'initiative de la mairie, doit durer jusqu’à la fin 2025, assure la libraire...

Pascale Teintenier a demandé à être reçue par le maire à deux reprises, en juin et fin juillet : « Je lui ai fait part de mes inquiétudes. Je lui ai dit que forcément ces travaux auraient un impact sur la fréquentation de mon magasin et sur le chiffre d’affaires sachant que ma clientèle n’était pas exclusivement Seclinoise et que de nombreux clients venaient en voiture », explique-t-elle.

Elle continue : « Lui et sa secrétaire de cabinet s’étaient engagés pour proposer des places de stationnement dans une résidence proche du centre-ville pour 30€/ mois aux banques, assurances et autres commerçants pour éviter les voitures tampons sur le parking et dans la rue. Bien évidemment, cette proposition aurait pu rencontrer un certain succès si la mairie avait financé les places le temps des travaux. Mais, là, rien… Lors de cette réunion, j’avais également demandé à ce que le marché de Noël soit exceptionnellement décentralisé pour au moins sauver la période de Noël (...). La réponse était sans appel… Non »

La libraire explique que malgré les promesses d'amélioration sur les délais de montage et démontage, les actions concrètes ont manqué. La fermeture de la rue principale lors des périodes critiques, notamment juste avant Noël, aurait sévèrement limité l'accès à sa boutique.

« Dernièrement, j’ai dû me séparer à contrecœur d’une salariée », assure Pascale Teintenier : « Apporter une réduction de charges c’est un coût de plus de 8000 €, avec les charges patronales pour la boutique. À cela s'ajoutent des frais bancaires qui ne cessent d’augmenter. J’en suis malade mais, impuissante. Je dois reporter de nombreux règlements fournisseurs. Ça fait deux mois que je ne me verse pas de salaire. Ma trésorerie est épuisée comme moi d’ailleurs. »

« Si la MEL avait été à l’origine des travaux, j’aurais pu prétendre à une aide financière de 20.000€. Là, c’est la ville donc, rien », se désole-t-elle.

Un appel à l'aide

Face à cette situation, « la gentille libraire se rebelle pour sauver sa librairie ». Et d'être formelle : « Ça aurait pu faire un joli titre pour un roman feel good. Pourtant, ce n’est pas le cas. J’ai le coeur lourd depuis quelques mois et j’en ai marre de le garder pour moi. J’ai donc décidé de vider mon panier car, un sac à main n’est pas assez grand pour contenir toutes mes angoisses, mes doléances et les incohérences de ce foutu système. »

Dans cet élan, en parallèle à une cagnotte, une pétition a été lancée le 27 janvier, à l’attention du maire de Seclin, François-Xavier Cadart. Pascale Teintenier en appelle à « une aide financière et des places à durée limitée devant la librairie, pour permettre à la librairie de continuer son activité de manière sereine et pouvoir sauver le commerce ». 672 personnes ont déjà signé la pétition. Dans une précédente lettre, elle avait déjà demandé une aide financière sous forme de prêt, sans réponse.

À LIRE - "J'ai peur de ne pas finir l'année, je suis au pied du mur"

Elle conclut : « J'aime mon métier, j'aime mes clients et je ne veux pas entendre cette maudite phrase 'C'est dommage, il était bien ce commerce', je veux me battre pour ma librairie qui est un lieu chaleureux de vie et d'échanges. C'est la dernière librairie de quartier dans cette zone de la métropole. »

Il reste 29 jours pour soutenir La Palette du Libraire.

Crédits photo : La Palette du Libraire

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com