Y-a-t-il quelque chose de pourri à la Royal Society of Literature ?

L’institution traverse actuellement une période de crise, et a récemment fait face à de vives critiques alimentées par des controverses sur sa gouvernance et ses prises de position. Parmi les sujets sensibles, sa réaction à l’attaque au couteau dont Salman Rushdie a été victime le 12 août 2022. Depuis 1989, l’écrivain vit sous la menace d’une fatwa lancée par l’ayatollah Khomeini, qui le condamnait à mort pour la publication de Les Versets sataniques.

Bien que l’agresseur, Hadi Matar, n’ait pas revendiqué explicitement son acte au nom de la fatwa, des liens idéologiques avec l’extrémisme chiite iranien ont été suggérés. L’évènement avait alors suscité une vague d’indignation mondiale, avec des voix unanimes pour défendre l’auteur et dénoncer une atteinte à la liberté d’expression. Une seule était restée en retrait : celle de la RSL, pourtant liée à Salman Rushdie depuis son élection en 1983. Ian McEwan, également auteur membre de la RSL depuis 1983, avait dénoncé dans The Guardian, « un silence inacceptable » de la direction.

En 2024, après avoir saisi la Charity Commission — l’organisme chargé de réguler les organisations caritatives en Angleterre et au Pays de Galles — pour afficher sa volonté de « transparence », Bernardine Evaristo, présidente de la RSL, a tenu à rappeler que la société avait publié deux messages de soutien sur X au moment des faits. La RSL a alors réaffirmé sa position : « Nous avons soutenu Salman Rushdie en 2022, et c’est toujours le cas. »

Une censure au sein de la RSL ?

La question de la liberté d’expression a ressurgi l’an dernier lorsque la publication du magazine annuel Review a été retardée. Maggie Fergusson, son ex-rédactrice en chef, avait suggéré dans The Times que ce report était directement lié à un article critique envers Israël.

En mars 2024, plusieurs figures majeures de la littérature, dont Margaret Atwood, Kazuo Ishiguro et Ian McEwan, ont signé une lettre dénonçant un « manque d’explications satisfaisantes » sur cette suspension.

Face aux accusations de censure, la RSL s’est auto-saisie de la Charity Commission, organisme supervisant les organisations caritatives en Angleterre et au Pays de Galles, afin de démontrer sa volonté de transparence. Début 2025, la RSL et la Charity Commission ont tranché dans un communiqué : « Les allégations de censure visant l’institution ont été examinées, mais aucune preuve ne les confirme », rappelant que l’article avait finalement été publié.

La RSL « consacrait jadis une carrière d’exception »

En interne, l’ouverture de la Royal Society of Literature (RSL) à une plus grande diversité d’auteurs a également divisé. L’initiative RSL Open a permis l’élection de 60 écrivains issus de milieux sous-représentés entre 2022 et 2023, tandis que 40 membres de moins de 40 ans ont été admis depuis 2018.

Certains, comme Marina Warner, ancienne présidente, regrettaient que cette reconnaissance ne soit plus réservée à des carrières d’exception, indiquait-elle dans un article de The Observer, en janvier 2024. Bernardine Evaristo, l’actuelle présidente, a défendu cette évolution auprès de The Guardian, en rappelant que « seuls 4 % des membres ont moins de 40 ans », tandis que plus de la moitié ont plus de 65 ans.

Pour encadrer ces admissions, la RSL a instauré en décembre 2024 un nouveau processus de sélection, ouvrant les recommandations au public, tout en laissant aux membres et au conseil le dernier mot.

Des départs en cascade

C’est donc dans un contexte particulièrement tendu que s’est tenu, le 15 janvier dernier, la récente assemblée générale de la RSL. Très attendue, elle a été le théâtre de multiples annonces, à commencer par le départ de Molly Rosenberg, directrice de la Royal Society of Literature (RSL) depuis 2017. Officiellement, elle quittera ses fonctions fin mars pour « explorer de nouvelles opportunités professionnelles ». Avec elle partira un autre pilier de l’institution : Daljit Nagra, qui la préside depuis quatre ans, et dont le mandat touche à sa fin.

Une page se tourne donc avec ces départs, mais également avec la présentation des conclusions du premier audit de gouvernance, commandé en 2024 et réalisé par le National Council for Voluntary Organisations.

Un rapport que la RSL prévoyait dans ses plans depuis 2022, dans l’objectif de « renforcer la transparence », confie Daljit Nagra à The Guardian. Motivée par ce désir, la RSL indiquait au journal, le 7 janvier dernier, qu’une partie du document serait rendue publique après l’assemblée. Aucune publication n’a encore eu lieu depuis la réunion.

Toutefois, dans un communiqué intitulé publié sur leur site internet, la RSL assure qu’elle « appliquera intégralement les recommandations issues de ce rapport au cours de l’année à venir ».

Par Louella Boulland

