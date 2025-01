En 2025, (toujours) pas de spectacle vivant sur une planète morte  

Nous savons que la prise de conscience de notre dépendance aux conditions d’habitabilité de la Terre et la mise en action pour réduire les effets de nos activités sur les limites planétaires sont les prémices d’une réponse concertée aux faillites et aux crises que nous traversons.

Placer l'écologie au centre des projets

Les tendances nationalistes, néolibérales, conservatrices ou populistes nous inquiètent mais n’affectent pas notre détermination initiale, renforcée par l’émergence de multiples initiatives prometteuses et inspirantes. Les avancées sont nombreuses ; elles doivent être saluées car elles créent du souffle et de l’élan dans un monde complexe, sidéré par l’ampleur et la profondeur des mutations à opérer. Souvent, elles illustrent l’opportunité que la crise écologique nous offre : celle de repenser entièrement l’organisation sociale pour la rendre plus inclusive, plus tolérante, plus solidaire.

En 2025, nous encourageons plus que jamais l’ensemble des professionnel·le·s à (continuer de) placer l’écologie au centre de leurs projets pour tenir le cap des transformations systémiques en germe. Néanmoins, le soutien à ces initiatives et aux structures qui les portent reste crucial, car elles ne tiendront pas sans gestes politiques d’envergure, ambitieux et cohérents avec l’urgence des enjeux. Les arbitrages financiers actuels du gouvernement, et dans leur sillon le désengagement net des collectivités territoriales, sont alarmants.

L’incertitude et les dommages sociaux générés par ces choix atteignent déjà la capacité de toutes et tous à imaginer et expérimenter les solutions les plus justes. En outre, les économies d’aujourd’hui fragilisent durablement le secteur en le rendant d’autant plus vulnérable aux crises futures, dont les effets et conséquences financières risquent d’être démultipliés.

Arviva renouvelle en ce début d’année son engagement à accompagner et outiller les professionnel·le·s d’un secteur qui se transforme. Nous soulignons particulièrement l’importance de toujours conjuguer écologie et justice sociale pour que le spectacle prenne sa part dans la construction collective d’un monde compatible avec les limites terrestres et respectueux du vivant.

