Flammarion serait en pôle pour publier le livre de Gisèle Pélicot

Depuis plusieurs mois, les maisons d’édition se livreraient une bataille acharnée pour en obtenir les droits. Selon La Lettre, elles n’étaient plus que trois en lice : Flammarion (Madrigall), Michel Lafon et Robert Laffont (Editis).

D’après Le Parisien, c'est la maison Flammarion qui est en pôle position pour accueillir Gisèle Pélicot. « Rien n’est encore signé, nous sommes en discussion et nous serions évidemment ravis de publier Gisèle Pélicot », a confié, prudente, sa directrice, Sophie de Closets.

1,2 million d’euros auraient été offerts par un concurrent, une proposition refusée par la famille. C’est finalement une approche plus humaine et littéraire qui aurait convaincu Gisèle Pélicot : Flammarion lui propose le soutien de la journaliste Judith Perrignon pour l’accompagner dans l’écriture de son témoignage.

Au-delà de son témoignage, plusieurs ouvrages sont en préparation pour analyser ce procès historique, sous différents angles, et un est déjà paru, Procès de Mazan, la déflagration, signé Cynthia Illouz (L'Observatoire). Manon Garcia, Mathilde Levesque, Élise Costa et Anna Margueritat proposeront chacune leur lecture des enjeux, des violences systémiques à la parole judiciaire.

No More Shame

Pendant des semaines, Gisèle Pélicot, victime de viol sous soumission chimique, a dû affronter ses agresseurs dans un procès historique suivi par les médias du monde entier : The New York Times, The Guardian, El Mundo, Der Spiegel, The Times... Une affaire qui a bouleversé une partie de la France, et du monde entier.

L'impact de cette affaire a été renforcée par le courage de Gisèle Pélicot. En prenant la décision d'ouvrir les portes de son procès, d'assumer publiquement, elle incarne la résistance face à l'injustice et inspire un mouvement plus large pour le respect des droits des femmes.

Dominique Pélicot a été condamné à la peine maximale, soit 20 ans de réclusion, tandis que les 50 autres accusés ont écopé de peines moindres. 17 ont fait appel. Un second procès est prévu fin 2025.

Sa fille, Caroline Darian, elle-même victime de Dominique Pélicot, a déjà réalisé un documentaire sur son propre parcours et celui d’autres survivantes. Soumission chimique : pour que la honte change de camp, disponible sur France TV, retrace une partie du procès et inclut le témoignage de la députée Sandrine Josso, qui avait déposé plainte en 2023 contre le sénateur Joël Guerriau.

Caroline Darian a également publié un livre sur l’affaire : Et j’ai cessé de t’appeler Papa, paru en avril 2022 chez JC Lattès et traduit dans plusieurs langues. En France, il s’est écoulé à plus de 40 000 exemplaires tous formats confondus, avant de paraître en poche chez HarperCollins en avril 2023.

Un documentaire dit "utilité publique", alors que les signalements suspects de soumission chimique ont bondi de 69 % en un an, atteignant 1229 cas en 2022, selon l’ANSM.

Par Clotilde Martin

