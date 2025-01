Les jeunes ne lisent plus” : mépris, incompréhension ou réalité ?

En France comme dans plusieurs pays du monde, les études se succèdent et pointent un recul des pratiques de lecture, sensible à pratiquement tous les âges — y compris au moment de la vie dite « active », entre la fin des études et la retraite. Mais la situation des jeunes retient plus particulièrement l'attention : avec un plaisir non dissimulé, certains aînés pointent une génération « des écrans », incapables de lire...

En utilisant des résultats de l'enquête Pratiques culturelles de 2018, qui fournit des données assez complètes sur le sujet, Nathalie Berthomier, Anne Jonchery et Sylvie Octobre, chargées d'études au Département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation du ministère de la Culture, abordent la relation entre les jeunes et la lecture d'une manière plus rationnelle, sans a priori.

La lecture a perdu son hégémonie

Avant d'entrer dans le dur des chiffres et des pratiques, les coautrices procèdent à une contextualisation bienvenue, qui fait intervenir des notions de sociologie de la culture et de l'éducation. Autrefois considéré comme un pilier au sein du système scolaire et de la distinction sociale, le livre a quelque peu perdu de sa superbe.

S'il reste très valorisé au sein de la culture dite « légitime », il est entré en concurrence avec d'autres loisirs, voire d'autres supports des textes, qui ne sont plus forcément classés hiérarchiquement, avec la littérature « classique » au sommet. De nouveaux rapports au livre, mais aussi à l'écrit et à l'information, se sont créés avec l'ouverture de l'offre culturelle : les séries télévisées ont parfois pris le relais des romans-feuilletons, les vidéos YouTube celui des ouvrages documentaires.

Une certaine tension persiste cependant entre une culture perçue comme « légitime », portée par le système scolaire et universitaire, et le développement d'une « paralittérature » qui reste méconsidérée, voire déconsidérée. Quand l'institution scolaire s'ouvre à ces œuvres de « mauvais genre », elle « a du mal à ne pas laisser penser que les dissonances culturelles ne sont autorisées que pour valider le primat de la “vraie” littérature », estiment les coautrices.

Enfin, l'irruption de l'écosystème numérique dans le quotidien de la jeunesse a permis à cette dernière de l'investir pour y bâtir une culture spécifiquement juvénile, où le livre et la lecture peuvent être plus ou moins présents, mais sous des formes différentes. Cette nouvelle approche du texte donne lieu à des modalités de lecture variables, qui peuvent être intensives ou extensives, denses ou rapides... Contrairement aux idées reçues, ces différents régimes de lecture, ou la valeur donnée à l'activité (s'informer, se divertir, s'éduquer) ne sont pas propres aux jeunes lecteurs.

De « subtiles » transformations

Une simple observation des données relatives à la pratique de la lecture permet de nuancer les analyses les plus alarmistes : ainsi, 59 jeunes de 15 à 24 ans avaient lu un livre au cours des 12 derniers mois en 2018, contre 62 % des personnes âgées de 15 ans et plus. Dans les deux cas, ils étaient 22 % à en avoir lu entre 1 et 4, et 16 % des jeunes en avaient lu entre 5 et 9, contre 12 % seulement des personnes de 15 ans et plus.

Au-delà de la dizaine, toutefois, les jeunes de 15 à 24 ans étaient moins nombreux, statistiquement, que le reste de la population. Ainsi, les jeunes « sont des lecteurs de livres moins investis », établissent les coautrices de l'étude, qui remarquent également un attrait particulier pour un certain type de lectures.

Le pôle « graphique » rassemble ainsi un grand nombre de jeunes, avec la BD en majesté (près de la moitié d’entre eux en lisent), suivie par les mangas, « lus par plus d’un tiers d’entre eux [...] et les comics, lus par un quart ». Côté romans, « les jeunes qui se déclarent lecteurs sont particulièrement friands de science-fiction, fantastique ou heroic fantasy », par rapport au reste de la population, relève l'étude.

Les œuvres de la littérature française ou étrangère ne sont pas si mal placées, mais « bénéficient » des injonctions scolaires, avant les romans policiers. À l'inverse, les livres pratiques, le développement personnel, la psychologie, l'actualité, les questions de société ou encore l'histoire sont des sujets qui ne passent pas par le livre. Les romans contemporains sont aussi peu prisés.

Un moindre attachement à la lecture

Sans conteste, les jeunes semblent moins attachés à la lecture que leurs aînés : « [I]ls sont seulement 25 % à déclarer que s’ils ne pouvaient plus lire, cela leur manquerait beaucoup, contre 44 % de l’ensemble de la population et inversement, ils sont plus nombreux à déclarer que cela ne leur manquerait pas du tout (16 % contre 11 %). »

Pour les coautrices de l'étude, ce recul de la lecture « renvoie donc tout à la fois à une baisse réelle de pratiques culturelles classiquement légitimes (devenues moins distinctives) et à un affaiblissement du degré de croyance en la primauté de cette culture de la lecture (devenue moins attractive) ».

Phénomène intéressant : l'intérêt moindre pour la lecture ne génère pas pour autant des pratiques moins éclectiques, ou un esprit moins ouvert. Ainsi, les lectures en langues étrangères sont-elles le phénomène le plus remarquable d'un « cosmopolitisme esthétique et culturel » et d'un « multilinguisme » caractéristiques des plus jeunes générations.

Rappelons aussi que tous les jeunes ne sont pas à loger à la même enseigne : ainsi, entre les 15-18 ans et les 19-24 ans, d'importantes différences se font sentir. Ainsi, les premiers sont plus nombreux à déclarer lire des livres que les seconds, et plus nombreux également à en avoir lu cinq ou plus au cours des douze derniers mois : la fin des études et l'entrée dans la « vie active » éloignent considérablement de l'activité.

L'étude complète est accessible ci-dessous ou à cette adresse.

Photographie : détail du tableau La Lecture de la Bible (ou Un père de famille qui lit la Bible à ses enfants), 1755, Jean-Baptiste Greuze (1725-1805) (L'art au présent, CC BY-NC-ND 2.0)

