Au Royaume-Uni, les librairies WH Smith en sursis

En France, les autorités algériennes font couler beaucoup d'encres et de pixels depuis l'incarcération de Boualem Sansal, et plus généralement les très mauvaises relations entre les deux pays. Cette fois, au pays de Kateb Yacine, ce sont les Éditions Frantz Fanon, nées en 2014 et dirigées par le journaliste Amar Ingrachen, qui ont été fermées, pour au moins six mois, par les autorités de la wilaya de Boumerdès.