Jeunesse : chez Auzou, Jennifer Rossi passe directrice éditoriale

Dans ses nouvelles fonctions, elle sera chargée de développer la ligne éditoriale et de concevoir des collections innovantes telles que Romans de l'Avent, Romans énigmes, Murder Party et Un Cœur à lire.

Elle est également responsable de la création et du développement de nouveaux concepts qui enrichissent l'offre éditoriale. Elle devra assurer le suivi et l'analyse des évolutions du chiffre d'affaires sur les différents segments de marché, et sera impliquée dans le recrutement des auteurs et l'encadrement de l'équipe éditoriale.

Avant d'intégrer le groupe Auzou, entre février 2013 et janvier 2019, l'éditrice a travaillé chez Scrineo, où elle a participé à nourrir le catalogue jeunesse, adolescent et jeunes adultes de la maison. Parallèlement, elle a travaillé en indépendante pour plusieurs maisons d'éditions comme PKJ, Pearson Education France, et Albin Michel Jeunesse, de janvier 2012 à décembre 2018.

Au Centre régional de documentation pédagogique (CRDP) de Paris, de septembre à décembre 2012, elle a été chef de projet éditorial pour les contenus pédagogiques. Avant cela, chez Pearson France de octobre 2010 à novembre 2011, elle a supervisé le suivi éditorial des créations, traductions, et coéditions, et aux éditions Le Pommier, elle a été chargée de marketing et promotion jeunesse de mai à août 2010.

Fondée en 1973, la maison d'édition Auzou, initialement spécialisée dans les ouvrages de référence, a évolué avec l'introduction d'une branche jeunesse sous la direction de Gauthier Auzou. Le personnage emblématique Loup, lancé avec succès dans Le Loup qui voulait changer de couleur, a propulsé Auzou sur la scène internationale avec plus de 7 millions d'ouvrages vendus et des dérivés variés, incluant des dessins animés et des produits dérivés.

Auzou a également élargi son offre avec des romans illustrés pour jeunes lecteurs, des bijoux DIY, et une série de cahiers de vacances parascolaires, solidifiant sa présence dans l'édition jeunesse. Plus récemment, Auzou a diversifié son catalogue avec des jeux de cartes et de société et s'est lancé dans la bande dessinée.

Parti de la 36e place, Auzou se présente aujourd'hui comme le 4e éditeur du marché du livre jeunesse en France, étendant son influence à plus de 60 pays. Le groupe Auzou regroupe Auzou éditions, E.D.I, Lire Demain, EDA Ltée et Easy Peazy.

