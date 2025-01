Bordeaux : les premiers temps forts des Escales du Livre 2025 dévoilés

Du 4 au 6 avril 2025, Bordeaux accueillera près de 18.000 festivaliers à l’occasion des Escales du Livre, qui investiront une nouvelle fois plusieurs lieux emblématiques de la ville.

Le village littéraire prendra place à Darwin-Écosystème, tandis que conférences, débats et rencontres jalonneront un parcours le long de la Garonne, de la Fabrique Pola à La Belle Saison. Fidèle à la tradition du festival, les soirées spectacles se tiendront dans le quartier Sainte-Croix.

« Cette 23e édition réunira à nouveau de grands noms de la littérature comme des auteurs émergents, des écrivains coup de cœur, avec qui parfois les équipes ont entamé un véritable compagnonnage », indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Un festival pour tous les lecteurs

Parmi les auteurs invités, la littérature jeunesse et Young Adult occupera une place de choix. Estelle Faye, autrice de La Dernière Amazone (Rageot, 2023) et du récent Les Ombres de Willowthorne (Rageot, 2025), croisera Timothée de Fombelle, créateur de la saga Alma (Gallimard jeunesse). À leurs côtés, Magali Le Huche, à l’origine de DJ Paco (Gallimard), Gilles Bachelet, et Anne Brouillard, autrice à l’origine de l’ouvrage Les châteaux — Le pays des Chintiens (l’école des loisirs).

Ce dialogue entre texte et image se poursuivra du côté de la bande dessinée, qui sera largement représentée. Gwen de Bonneval et Cyril Pedrosa mettront à l’honneur le 9e art, aux côtés de David Prudhomme, avec son roman graphique Rébétissa (Futuropolis), et Fabien Toulmé, qui présentera Les Reflets du monde (Delcourt).

Si la BD et la littérature jeunesse occupent une place importante, la littérature générale ne sera pas en reste, avec la venue d’auteurs confirmés tels que Philippe Besson, Camille Kouchner, Andreï Makine, Marie NDiaye ou encore Sylvain Prudhomme.

De nouvelles mises à l’honneur

L’événement mettra également « un coup de projecteur sur la diversité et la vitalité de la création littéraire », soulignent les équipes du festival. Pour ce faire, ils ont invité de « nouvelles voix » de la littérature, parmi lesquelles figurent Maureen Desmailles (La Candidate, Thierry Magnier) et Nena Labussière (Le Sang d’encre, Le Rouergue) en littérature jeunesse.

À LIRE – Maureen Desmailles, lauréate du Prix Vendredi 2024

Marie Baudet, Sylvain Bordesoules, Sole Otero et Anne Simon représenteront le 9e art, tandis que Julien Perez, qui publie cet hiver Hommages (P.O.L), Constantin Alexandrakis, auteur de L’Hospitalité au démon (Verticales), et Juliette Rousseau, avec son roman Péquenaude (Cambourakis), porteront la voix de la littérature générale.

La littérature croise d’autres formes d’art

Mais les Escales du Livre ne se limitent pas aux rencontres classiques entre auteurs et lecteurs. Depuis plusieurs années, le festival explore les liens entre littérature et arts vivants, en faisant dialoguer le livre avec la musique, la peinture et la performance.

Dès le mois de février, plusieurs événements seront organisés hors les murs, dans les librairies partenaires ainsi qu’à la Villa Valmont et aux Avant-Postes. Une initiative destinée à élargir le public du festival en proposant des rencontres littéraires dans des lieux culturels de la métropole bordelaise.

Sur scène, plusieurs spectacles hybrides viendront illustrer cette volonté de croisement entre les disciplines. Cyril Pedrosa proposera une lecture en peinture autour de son ouvrage Journal d’une bataille, un projet où le dessin et le texte se répondent dans une forme de journal intime graphique. Magali Le Huche, Marion Puech, Hervé Bourhis et La Campi investiront la scène avec Girls on Fire, un DJ set dessiné, où la musique et l’illustration s’entrelaceront au rythme d’une sélection vinyle exclusivement féminine.

À LIRE – Les Escales du Livre 2025, un rendez-vous majeur à Bordeaux

Enfin, la musique s’invitera également dans la programmation avec le concert dessiné de David Prudhomme, qui revisitera Rébétissa, suite de Rébétiko, son album consacré à cette musique populaire grecque censurée sous la dictature de Metaxas. À travers le destin d’une jeune chanteuse confrontée à la répression, l’auteur interrogera la capacité de l’art à résister à l’oppression et à traverser le temps.

La programmation complète sera révélée en février, et consultable en cliquant ici.

Crédits image : Les Escales du Livre

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com