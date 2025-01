Une nouvelle génération de guides de voyage

Bruxelles est présentée par Daphné Tamage, née dans la capitale belge en 1992. Elle a écrit deux romans, dont Le Retour de Saturne (Stock), finaliste du Prix de Flore 2024.

Alors que son chemin l'a depuis longtemps éloignée de Bruxelles, Daphné doit s'y rendre d'urgence pour l’enterrement de son mentor, célébrité locale à la vie bien remplie. Décidée à fuir les lieux au plus vite, elle se voit confier une mission inattendue qui la contraint à renouer avec cette capitale reléguée aux confins de sa mémoire. On y découvre une ville cosmopolite et pétrie d’histoire, à la langue savoureuse, et qui sait jouer de son humour pour se rendre inoubliable.

Barcelone est racontée par Anna Pazos, née dans la ville en 1991 d’un père catalan et d’une mère castillane. En 2023 elle publie Matar el Narvi chez Random House, nommé par El Pais parmi les meilleurs livres de l'année.

Les Barcelonais n'aiment pas trop le tourisme, et Anna est Barcelonaise. Elle trouve sa ville envahie, et changeant beaucoup trop vite. Autrefois reine de la Méditerranée, décimée par la peste, transformée par la guerre et l'art nouveau, Barcelone a délaissé sa beauté sensuelle et révolutionnaire pour prendre des allures de parc à thème. Est-elle encore elle-même ? Elle oublie son passé, mais elle s’apaise aussi, comme son autrice à mesure qu'elle écrit. Voici le guide inspirant d'une ville qui s'interroge sur son avenir, par une autrice que certains comparent à Annie Ernaux.

Emily Itami se fait guide de Tokyo, où elle a passé sa jeunesse. Née de mère japonaise et de père britannique, elle réside aujourd'hui à Londres avec son mari et ses deux enfants. Son premier roman Fault Lines a été finaliste du prix Costa au Royaume-Uni.

Anna et Tsubasa se sont connus enfants à Tokyo. Ils se croisent par hasard 20 ans plus tard et commencent à s'écrire. Anna est devenue londonienne, et Tsubasa lui raconte la culture qui aurait pu être la sienne si elle était restée, cette ville à l'organisation d'autant plus minutieuse qu'elle menace à chaque instant de s'enfoncer dans le chaos, où s’offrir des cadeaux est un art, s’endormir en réunion un signe de motivation, et où il ne faut jamais mettre de sauce soja sur le riz. Peut-on vraiment comprendre un Japonais ? L'humour d'Anna nous sert de clé d'entrée.

Née à Ljubljana en 1954, Brina Svit a quitté sa ville natale, alors une partie de la fédération yougoslave, avant qu'elle ne devienne une capitale européenne. Aujourd'hui, avec l'appui de son ami éditorialiste Marko, qui est resté sur place, elle renoue avec son passé pour dévoiler l'évolution de ce petit pays au cœur de l'Europe. La Slovénie, fière de sa langue et de sa culture, a vu sa capitale presque entièrement remodelée par l'architecte visionnaire Jože Plečnik. Entourée de collines boisées, Ljubljana aspire à être reconnue comme l'une des plus belles villes du monde, mais c’est surtout son esprit rebelle et alternatif qui capte l'attention l'écrivaine...

Auteure de onze romans publiés aux Éditions Gallimard, Brina Svit a été honorée par de nombreux prix, dont un de l’Académie française.

À venir : Rome par Eleonora Marangoni, Istanbul par Mahir Guven ,Bogotá par Santiago Gamboa, et République démocratique du Congo par Guillaume Jan.

Les Éditions l'Arbre qui Marche, spécialisées dans les ouvrages de voyage et de non-fiction, se consacrant à la promotion d'un monde où la diversité des opinions est accueillie avec sérénité, où les voyages sont réalisés sans émissions de carbone et où la nature est capable de s'adapter dynamiquement.

Leur catalogue se compose d'environ quinze titres par an. Les genres publiés incluent des récits engagés, des témoignages qui établissent des connexions et des livres de référence éducatifs.

Le nom de la maison, inspiré par Socratea exorrhiza, un arbre d'Amazonie qui déplace ses racines pour trouver la lumière, entend symboliser sa quête de croissance et d'échange.

Les Éditions l'Arbre qui Marche sont portées par un trio : Nadia Krovnikoff, qui après une carrière initiale en journalisme, a rejoint la Fnac en tant que chef de produit. Dans ce rôle, elle a supervisé une gamme variée de produits, incluant les livres, les bandes dessinées et les jouets, avant de s'orienter vers le secteur numérique en travaillant sur fnac.com.

Eric Karnbauer a de son côté travaillé pour la télévision chez France TV et M6, ainsi que pour la radio sur Nova. Il a également contribué à la création de Nova Editions et de So Lonely, et occupe actuellement le poste de Directeur Général du groupe So Press.

François Saugier a débuté sa carrière en tant qu'éditeur au Seuil. Attiré par les nouvelles technologies, il a rejoint Amazon France parmi les premiers employés, où il a gravi les échelons pour devenir Vice-Président d’Amazon en Europe, se concentrant sur l'exploitation du potentiel d'internet dans l'industrie du livre.

