Michèle Pedinielli : “Seuls l'amour et la création nous sauveront

Dans ce nouvel opus, Giulia Boccanegra doit faire face à un accident suspect qui plonge l’un de ses proches, Dan, dans le coma. L’intrigue se déploie dans une ville en pleine transformation, où les grands chantiers défigurent le paysage.

Pour Michèle Pedinielli, Un seul œil est un titre évocateur : « Nice est couverte de caméras de surveillance, mais le drame de l’attentat du 14 juillet 2016 a montré qu’elles n’avaient servi à rien. Mille yeux, mais aucun d'ouvert. »

L'autrice porte un regard acéré sur les politiques d’aménagement de sa ville natale : « Il y a une volonté de créer une nouvelle ville à l’ouest, sur des terrains instables. Certains immeubles s’enfoncent déjà. Et au centre, on détruit des espaces culturels pour planter quelques arbres sur des sols artificiels. » Son roman prend ainsi une dimension presque documentaire sur les errances urbanistiques.

Giulia Boccanegra, un double de papier

Depuis Boccanera, premier volet des aventures de son enquêtrice, Michèle Pedinielli revendique une forte identification avec son personnage : « Tous ses coups de gueule, ses indignations, c’est moi. Giulia est mon porte-parole d’énervement. » Pourtant, si elle partage avec son héroïne une vision critique du monde, l'autrice avoue une nette différence : « Moi, si je reçois un SMS anonyme me donnant rendez-vous à minuit dans un lieu désert, je n’y vais pas ! »

L’enracinement de Giulia dans la réalité se traduit aussi dans son entourage. Ses amis et proches ne sont pas de simples faire-valoir : « Elle a une tribu, des gens qui comptent. Elle ne peut pas vivre sans eux. » Parmi eux, Dan, galeriste, ami fidèle et pilier de son univers. Lorsqu'il est plongé dans le coma, il devient narrateur d’une partie du roman.

« Mon père a été dans le coma plusieurs jours. Je lui ai demandé ce qu’il avait ressenti. Il ne se souvenait pas, mais il aurait pu se raconter une histoire. » C’est ainsi qu’est né ce procédé narratif original, où Dan s’adresse directement au lecteur, offrant un point de vue différent sur Giulia.

Michèle Pedinielli revendique une approche instinctive de l’écriture : « Je ne fais pas de plan. J’écris quand une idée a suffisamment maturé en moi. Parfois, c’est au réveil, entre sommeil et conscience, que des scènes surgissent. »

Si elle développe un style de plus en plus affirmé, elle reste attachée à l'oralité de ses dialogues : « J’aime observer les gens parler, capter leur manière de s’exprimer. Je veux des personnages qu’on pourrait croiser dans un café. »

Un polar traversé par l’amour

Au fil des romans, Michèle Pedinielli construit un univers où les liens entre les personnages sont centraux. Un seul œil n’échappe pas à la règle : « J’aime les histoires d’amour. L’amitié entre Giulia et Dan est un amour fou, mais non romantique. Il lui dit : “Je ne te désirerai jamais, mais tu es la femme la plus merveilleuse de l’univers”. »

Pour elle, le polar peut être porteur d’une véritable poésie des sentiments : « On va vers la barbarie. Il ne nous reste que la création et l’amour pour nous sauver. » Et si Un seul œil est un roman noir, il est surtout un livre lumineux sur les attachements qui nous définissent.

