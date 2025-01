Coupes budgétaires : le département de l'Hérault sacrifie la culture

À l'occasion d’une réunion avec les vice-présidences, Kléber Mesquida, président du conseil départemental de l'Hérault, a annoncé « une coupe de 100 % du budget alloué à la culture », dévoile le journal Libération, qui assure avoir obtenu confirmation du service de communication de la collectivité.

Les détails de cette restriction budgétaire ne sont pas encore connus, et le budget 2025 n'a pas été voté, pour l'instant : il le sera en mars prochain. Depuis plusieurs semaines, le président du département et son équipe prennent les devants et annoncent des lendemains difficiles pour la culture. « On ne peut plus financer le sport, la culture et les associations », admettait Kléber Mesquida auprès de La Gazette de Montpellier, dès novembre 2024.

Le budget de l'année 2024 du département, qui s'élevait à 1,8 milliard €, réservait 12,4 millions € pour la culture, avec pour objectifs de croiser les publics et les générations, le soutien à la création et à la diffusion ou encore la valorisation et la préservation de la mémoire et du patrimoine.

Toujours selon Libération, la part du budget consacrée aux dépenses culturelles non obligatoires, et qui serait donc supprimée, est évaluée entre 5 et 6 millions €. Derrière ces coupes, le département pointe la responsabilité de l'État, qui réclame pour 2025 2,2 milliards € d'économies aux collectivités territoriales — le précédent projet de loi de finances avait fixé ce niveau à 5 milliards €.

« L’État transfère de plus en plus de charges aux Départements sans leur apporter les compensations nécessaires, tout en modifiant les sources de leurs recettes », peut-on ainsi lire sur le site du département, qui évalue le manque à gagner à 103 millions €. Au moment des discussions sur le projet de loi de finances 2025 porté par Michel Barnier, le gouvernement s'était largement défaussé de ses responsabilités quant à la situation financière des collectivités territoriales...

Quelles conséquences ?

Pour le moment, et dans l'attente du vote du budget — le conseil départemental compte une majorité d'élus d'une coalition formée par le Parti socialiste, Les Écologistes et le Parti communiste français —, les acteurs culturels sont dans le flou. « Il est anxiogène de ne pas savoir fin janvier de combien le budget 2025 sera amputé, surtout si la suppression est totale. Aujourd’hui, la moindre somme compte. Rien n’a été notifié aux structures », explique à Libération Nathalie Garraud, codirectrice du théâtre des 13 Vents à Montpellier.

Anticipant des restrictions budgétaires, Hérault Tribune suggérait des difficultés à venir pour l'opération « Lire à la mer », organisée l'été sur les plages de Frontignan et de Palavas-les-Flots. « Ces dispositifs, qui relèvent d’un volontarisme politique plus que d’une compétence obligatoire du département, seront les premiers touchés par les mesures d’économie », annonçait d'ores et déjà Jean-André Ithier, directeur de la lecture publique départementale, en novembre 2024.

Toutefois, de nouveaux arbitrages peuvent avoir lieu, redéfinissant les priorités de la collectivité. « Nous comprenons que ce qui semble pouvoir relever du luxe soit remis en cause pour se concentrer sur ce qui est absolument vital. Le département prenait en charge des actions qui allaient au-delà de ses compétences obligatoires, ce sera moins le cas dans les prochaines années », poursuivait-il.

Autre acteur culturel menacé dans le domaine de la littérature, le festival Voix vives, à Sète, qui a déjà lancé un appel à soutien, en novembre 2024, face à un « contexte difficile qui est aujourd’hui celui de la culture, et particulièrement de la poésie ».

Signalons que la lecture publique est une compétence obligatoire des départements depuis la loi Robert du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique, ce qui pourrait limiter les coupes budgétaires dans ce domaine. Par ailleurs, la bibliothèque départementale du territoire semble protégée, puisque le département de l'Hérault ne pourra « ni [la] supprimer, ni cesser de [l']entretenir ou de [la] faire fonctionner », comme le précise ce même texte législatif, qui n'empêche pas, cependant, d'en réduire les moyens...

Photographie : illustration, lokarta, CC BY-NC-ND 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com