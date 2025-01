Les 6 romans finalistes du Prix Libraires en Seine Corinne Kim 2025

Les quinze librairies de l’association ont retenu les finalistes parmi quarante ouvrages présélectionnés en novembre. Ces titres, réunis dans un livret millésimé tiré à 1 500 exemplaires, ont été diffusés au sein des librairies membres.

Depuis sa création, l’association Libraires en Seine n’a cessé de s’étendre, tissant un maillage toujours plus dense de librairies indépendantes à l’ouest de Paris. Parmi ses membres fondateurs, on retrouve des enseignes emblématiques comme la Librairie Nouvelle et la Boîte à Lettres à Asnières, Au Pays des Livres à Colombes ou encore Les Beaux Titres à Levallois.

D’autres, comme Le Baron Perché à Courbevoie, L’Amandier à Puteaux, Dédicaces à Rueil, Les Cyclades à Saint-Cloud et L’Écriture à Vaucresson, ont contribué à asseoir son ancrage local. En 2020, La Suite à Versailles est venue étoffer ce réseau dynamique.

Ces dernières années, l’association a poursuivi son essor. En 2024, La Librairie de la Pointe à Chaville et Les Sauterelles à Colombes ont rejoint le collectif. Et la dynamique se poursuit en 2025 avec l’arrivée de trois nouvelles librairies : Le Presse Papier à Argenteuil, Des Gens qui lisent à Sartrouville, et la toute jeune Dédicaces à Nanterre.

À LIRE – Le Prix Libraires en Seine Corinne Kim 2025 révèle sa sélection 2025

Les lecteurs et lectrices désireux de participer au Prix Libraires en Seine Corinne Kim peuvent s'inscrire dès le 29 janvier dans l’une des quinze librairies du réseau, pour faire partie des 600 à 800 jurés invités annuellement à voter pour leur roman favori.

Voici la sélection finale :

Alors c'est bien, Clémentine Mélois, L’arbalète (Gallimard)

Badjens, Delphine Minoui, Éditions du Seuil

La Petite Bonne, Bérénice Pichat , Les Avrils

Le dernier thé de Maitre Soho, Cyril Gely, Arléa

Terres Promises, Bénédicte Dupré Latour, Les éditions du Panseur

Traverser les montagnes, Marie Pavlenko, Les Escales

Le nom du lauréat ou de la lauréate du Prix Libraires en Seine Corinne Kim sera révélé le 18 juin, lors d’une soirée organisée sur la scène du Centre événementiel de Courbevoie, dans le cadre du festival Les Mots Libres. D’ici là, les finalistes iront à la rencontre du public à travers une série de tournées dans les librairies du réseau, de février à mai.

Les précédents romans lauréats du prix Libraires en Seine :

2024 : Ce que je sais de toi, Eric Chacour, Philippe Rey Éditions (Remise du prix au Centre Évènementiel de Courbevoie)

2023 : Le soldat désaccordé, Gilles Marchand, Aux Forges de Vulcain (Remise du Prix au Théâtre d’Asnières)

2022 : Hamnet, Maggie O’Farrell, Éditions Belfond (Pour les 10 ans du prix, Festival Livres en Seine sur l’ile de Monsieur,

Sèvres)

2021 : Entre fauves, Colin Niel, Éditions du Rouergue (Rencontres en ligne et remise du prix sur You Tube)

2020 : Opus 77, Alexis Ragougneau, Éditions Viviane Hamy (Table ronde et remise du prix sur YouTube )

2019 : Là où les chiens aboient par la queue, Estelle-Sarah Bulle, Liana Lévi (remise du prix au Théâtre de Puteaux)

2018 : Le Jour d’avant, Sorj Chalandon, Grasset (remise du prix au théâtre André Malraux, Rueil Malmaison)

2017 : Deux remords de Claude Monet, Michel Bernard, La Table Ronde (Remise du Prix aux 3 Pierrots, saint-Cloud)

2016 : Otages intimes, Jeanne Benameur, Actes Sud (Remise du prix au Théâtre des Amandiers, Nanterre)

2015 : Jacob, Jacob, Valérie Zenatti, Éditions de l’Olivier (Remise du prix au Théâtre des Sablons, Neuillly sur Seine)

2014 : Kinderzimmer, Valentine Goby, Actes Sud (remise du prix au Château d’Asnières)

2013 : Arrive un vagabond, Robert Goolrick, Éditions Anne Carrière (remise du prix à l’Atrium, Rueil Malmaison)

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits image : Association des Libraires en Seine

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com