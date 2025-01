Le Prix Libraires en Seine révèle sa sélection jeunesse 2025

Ancrée dans l’Ouest parisien, l’association Libraires en Seine s’est progressivement étoffée depuis sa création. Parmi ses membres historiques figurent la Librairie Nouvelle et la Boîte à Lettres à Asnières, Au Pays des Livres à Colombes, Les Beaux Titres à Levallois, Le Baron Perché à Courbevoie, L’Amandier à Puteaux, Dédicaces à Rueil, Les Cyclades à Saint-Cloud, L’Écriture à Vaucresson, ainsi que La Suite à Versailles, qui a rejoint le réseau en 2020.

L’année dernière, deux nouvelles librairies ont rejoint le mouvement : la Librairie de la Pointe à Chaville, et Les Sauterelles, localisée à Colombes. En 2025, pas moins de trois nouvelles enseignes viennent renforcer le collectif : Le Presse Papier à Argenteuil, Des Gens qui lisent à Sartrouville, et la toute jeune Dédicaces à Nanterre.

Un nouveau prix pour les jeunes adultes

Jusqu’à présent, l’association Libraires en Seine portait deux prix jeunesse, créés en 2015 et 2018, sur le modèle du Prix Libraires en Seine Corinne Kim dédié aux adultes. Dans chaque catégorie d’âge, les jeunes jurés, inscrits individuellement ou via des établissements scolaires et bibliothèques partenaires, disposent de trois mois pour départager trois ouvrages en lice.

Cette année, avec l’arrivée des Sauterelles, première librairie spécialisée jeunesse du réseau, une troisième catégorie voit le jour, destinée aux lycéens et aux lecteurs de littérature young adult. Le prix se décline désormais en trois tranches d’âge ouvertes à tous : P’tits Bouquineurs (jusqu’à 10-12 ans), Bouquineurs en Seine (jusqu’à 14-15 ans) et Grands Bouquineurs, nouvelle catégorie consacrée aux adolescents et jeunes adultes.

Sans plus tarder, voici les sélections du Prix jeunesse Libraires en Seine 2025 :

P’tits Bouquineurs en Seine

Les aventures de Connie Mara, de Jean-Philippe Arrou-Vignod, Gallimard Jeunesse

Les Clopin-Clopant, d'Agnès Marot (illustré par Chevalier Gambette), l'école des Loisirs

L’écrivain pour enfants qui détestait les enfants, de Bertrand Santini, Pocket Jeunesse

Bouquineurs en Seine

ONO La pierre des miracles, de Hélène Cica, Flammarion Jeunesse

Les mystères de Baskerville Hall, d'Ali Standish (trad. Isabelle Troin), Pocket Jeunesse

Agence Perdido : Les derniers retrouveurs, de Victor Dixen, Bayard Jeunesse

Grands Bouquineurs en Seine

17 ans à jamais, de Gaël Aymon, Nathan

Au large des vîles, de Lucie Pierrat-Pajot, Gallimard Jeunesse

Humanimale, d'Emy Letertre, Albin Michel Jeunesse

L'année dernière, le Prix P'tits bouquineurs en Seine avait récompensé Les Mystères de Mika : Le Corbeau de Nuit, Johan Rundberg (Thierry Magnier), et le Prix Bouquineurs en Seine, Sang d'aulne tome 1 : Le renard polaire, de Léa Versand (Gallimard Jeunesse).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits image : Association Libraires en Seine

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com